Агент "Валет": Лукашенко был завербован в КГБ СССР как разведчик, — расследователи (фото)

Сотрудники КГБ написали характеристику Лукашенко с грифом "совершенно секретно". В документе указано, что он склонен к интригам и жаждет власти над окружающими.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в 1987 году был завербован в Комитет государственной безопасности (КГБ) ССРР как агент под псевдонимом "Валет". В его задачи входило "решение контрразведывательных задач в Шкловском районе Могилевской области". Соответствующий документ опубликовал волонтерский проект по информированию аудитории о российско-украинской войне Inform Napalm.

В характеристике Лукашенко под грифом "совершенно секретно" сказано, что будущий лидер Беларуси трудолюбив, добросовестен к работе и политически развит. В то же время в КГБ СССР отмечали, что он "чрезвычайно хитрый", склонный к интригам и жажде власти над окружающими.

"В работе с агентом следует проявлять осторожность, так как "Валет" был неоднократно замечен в использовании сотрудничества с органами КГБ в своих интересах, в частности сведении счетов с недоброжелателями", — указано в характеристике.

Кроме того, в документе сказано, что Александр Лукашенко "падкий к женщинам", в том числе к несовершеннолетним. Также он неоднократно использовал свое служебное положение в ходе ухаживаний.

Напомним, 2 декабря руководитель Беларуси рассказал, что в молодости не собирался получать историческое образование, однако на его решение повлияла теща. Он отметил, что хотел стать журналистом.

24 ноября Европейский парламент принял резолюцию, в которой указано, что Александр Лукашенко и связанные с ним госчиновники ответственны за военные преступления в Украине и должны предстать перед международным уголовным судом и трибуналом.