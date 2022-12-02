"Хотел стать журналистом": Лукашенко рассказал, как выбрал профессию (видео)

На совещании по вопросам образования политик признался, что пойти учиться на исторический факультет его заставила теща.

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил во время совещания по вопросам образования заявил, что в молодости не собирался получать историческое образование, однако на его решение повлияла теща. Об этом стало известно из видео, опубликованном в Telegram- канале "Пул первого".

"Я не видел себя историком — теща заставила. Я хотел быть журналистом, на факультет журналистики готовился. Теща (будущая) сказала: "Нет, не надо это, ты будешь хорошим историком — иди сдавай экзамены", — рассказывает Лукашенко.

Белорусский президент также отметил, что не жалеет о том, что прислушался к мнению близких и выразил благодарность своей теще за совет.

"Я думаю: ну ладно. Может, и правильно", — прокомментировал свое решение президент Республики Беларусь.

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В результате Александр Лукашенко стал студентом исторического факультета Могилевского педагогического института по специальности "учитель истории и обществоведения", который окончил в 1975 году.

В 1985 году Лукашенко также заочно получил экономическое образование в Белорусской сельскохозяйственной академии в городе Горки Могилевской области по специальности "экономист-организатор сельскохозяйственного производства".

Напомним, что Александр Лукашенко призвал украинские власти начать переговоры с Российской Федерацией. Президент Беларуси заявил, что в противном случае Украину ожидает "полное уничтожение".

Еще Фокус сообщал, что резолюция Европейского парламента признает Александра Лукашенко и связанных с ним чиновников виновными в военных преступлениях в Украине. Белорусского политика и его окружение ждет трибунал.

Ранее мы также писали о том, что по мнению военного эксперта Михаила Жирохова, Лукашенко может предложить Путину мобилизовать белорусских танкистов и артиллеристов для войны в Украине.