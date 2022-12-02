"Хотів стати журналістом": Лукашенко розповів, як вибрав професію (відео)

На нараді з питань освіти політик зізнався, що піти вчитися на історичний факультет примусила його теща.

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Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко повідомив під час наради з питань освіти заявив, що в молодості не збирався здобувати історичну освіту, проте на її рішення вплинула теща. Про це стало відомо з відео, опублікованому в Telegram-каналі "Пул першого".

"Я не бачив себе істориком — теща змусила. Я хотів бути журналістом, на факультет журналістики готувався. Теща (майбутня) сказала: "Ні, не треба це, ти будеш хорошим істориком — йди складай іспити", — розповідає Лукашенко.

Білоруський президент також зазначив, що не шкодує, що прислухався до думки близьких і висловив подяку своїй тещі за пораду.

"Я думаю: ну гаразд. Може, й правильно", — прокоментував своє рішення президент Республіки Білорусь.

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В результаті Олександр Лукашенко став студентом історичного факультету Могилівського педагогічного інституту за спеціальністю "вчитель історії та суспільствознавства", який закінчив 1975 року.

1985 року Лукашенко також заочно здобув економічну освіту в Білоруській сільськогосподарській академії у місті Горки Могилівської області за спеціальністю "економіст-організатор сільськогосподарського виробництва".

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко закликав українську владу розпочати переговори з Російською Федерацією. Президент Білорусі заявив, що в іншому випадку на Україну чекає "повне знищення".

Ще Фокус повідомляв, що резолюція Європейського парламенту визнає Олександра Лукашенка та пов'язаних із ним чиновників винними у військових злочинах в Україні. Білоруського політика та його оточення чекає на трибунал.

Раніше ми також писали про те, що, на думку військового експерта Михайла Жирохова, Лукашенко може запропонувати Путіну мобілізувати білоруських танкістів та артилеристів для війни в Україні.