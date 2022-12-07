Агент "Валет": Лукашенко був завербований у КДБ СРСР як розвідник, — розслідувачі (фото)

Співробітники КДБ написали характеристику Лукашенка з грифом "цілком таємно". У документі зазначено, що він схильний до інтриг та прагне влади над оточенням.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко у 1987 році був завербований до Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР як агент під псевдонімом "Валет". До його завдань входило "вирішення контррозвідувальних завдань у Шкловському районі Могилівської області". Відповідний документ опублікував волонтерський проєкт щодо інформування аудиторії про російсько-українську війну Inform Napalm.

У характеристиці Лукашенка під грифом "цілком таємно" сказано, що майбутній лідер Білорусі працьовитий, сумлінний до роботи та політично розвинений. Водночас у КДБ СРСР зазначали, що він "надзвичайно хитрий", схильний до інтриг та жадоби влади над оточенням.

"У роботі з агентом слід виявляти обережність, оскільки "Валет" був неодноразово помічений у використанні співпраці з органами КДБ у своїх інтересах, зокрема, зведенні рахунків з недоброзичливцями", — зазначено у характеристиці.

Крім того, у документі сказано, що Олександр Лукашенко "ласий до жінок", зокрема до неповнолітніх. Також він неодноразово використовував своє службове становище під час залицянь.

Нагадаємо, 2 грудня керівник Білорусі розповів, що в молодості не збирався здобувати історичну освіту, проте на його рішення вплинула теща. Він зазначив, що хотів стати журналістом.

24 листопада Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій зазначено, що Олександр Лукашенко та пов'язані з ним держслужбовці відповідальні за воєнні злочини в Україні та мають постати перед міжнародним кримінальним судом та трибуналом.