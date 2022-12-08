Кремлевские элиты готовятся перераспределять власть на фоне поражений в Украине, — ГУР

По информации разведки, сейчас за власть в РФ борются ультраконсервативные группы, которые хотят превзойти Путина в его империалистических проявлениях. Однако после поражения их позиция изменится.

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Политическая элита в России готовится перераспределять власть в Кремле после поражения в войне против Украины. Об этом рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "Апостроф TV".

По его словам, сейчас за власть борются ультраконсервативные группы, которые хотят превзойти президента РФ Владимира Путина в его империалистических проявлениях. Однако Юсов заявил, что после победы Украины в войне российские элиты будут думать о других вещах, а их позиция изменится.

Он также отметил, что мобилизация на территории России продолжается. Есть признаки, что российские власти готовят более мощную волну призыва на фронт.

Кроме того, РФ намерена мобилизировать 17-летних парней на оккупированных украинских территориях.

"Эта война коснется каждого в России, они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий, не удастся", — заявил Юсов.

Напомним, 7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что разговоры о новой волне мобилизации в стране "больше не имеют смысла". Потому что во время осенней волны на войну призвали 300 тысяч российских граждан, половина из них все еще находятся в резерве.

6 декабря глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Россия готовит новую волну полноценную волну мобилизацию на январь. По его словам, призыв на фронт в РФ не прекращается, с первых дней декабря российские граждане начали снова получать повестки.