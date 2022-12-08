Кремлівські еліти готуються перерозподіляти владу на тлі поразок в Україні, — ГУР

За інформацією розвідки, зараз за владу у РФ борються ультраконсервативні групи, які хочуть перевершити Путіна у його імперіалістичних проявах. Однак після поразки їхня позиція зміниться.

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Політична еліта в Росії готується перерозподіляти владу у Кремлі після поразки у війні проти України. Про це повідомив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу "Апостроф TV".

За його словами, зараз за владу борються ультраконсервативні групи, які хочуть перевершити президента РФ Володимира Путіна у його імперіалістичних проявах. Однак Юсов заявив, що після перемоги України у війні російські еліти думатимуть про інші речі, а їхня позиція зміниться.

Він також зазначив, що мобілізація на території Росії продовжується. Є ознаки, що російська влада готує потужнішу хвилю призову на фронт.

Крім того, РФ має намір мобілізувати 17-річних парубків на окупованих українських територіях.

"Ця війна торкнеться кожного в Росії, вони мають зрозуміти, що уникнути її, не скинувши режим і не відійшовши з окупованих територій, не вдасться", — заявив Юсов.

Нагадаємо, 7 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що розмови про нову хвилю мобілізації в країні "більше не мають сенсу". Тому що під час осінньої хвилі на війну призвали 300 тисяч російських громадян, половина з них досі перебувають у резерві.

6 грудня глава ГУР Кирило Буданов розповів, що Росія готує нову хвилю мобілізацію на січень. За його словами, призов на фронт у РФ не припиняється, з перших днів грудня російські громадяни почали знову отримувати повістки.