Завод в Виннице после вторжения поставлял в РФ детали к военной технике, — Офис Генпрокурора

По версии следствия, реализация продукции производилась через Румынию, Турцию и Казахстан. В течение 2022 года украинское предприятие экспортировало в РФ комплектующие на общую сумму более 51 млн грн.

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После полномасштабного вторжения России один из винницких машиностроительных заводов продолжил сотрудничество с Москвой и поставлял детали, которые используют для ремонта военной техники. Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, украинское предприятие наладило поставки комплектующих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли РФ. В частности, продавались шестеренки, секционные насосы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, которые используются в военной технике.

Как проходила реализация товара?

Сообщается, что продукцию в РФ завозили через Румынию, Турцию и Казахстан, а к схеме были привлечены ряд подконтрольных хозяйствующих субъектов. Для обхода финансовых ограничений и вывода безналичных средств из России использовались банковские счета, которые были открыты в ЕС.

В течение 2022 года украинское предприятие экспортировало в РФ комплектующие на общую сумму более 51 млн грн.

"Правоохранители провели обыски по месту нахождения производственных мощностей, офисных помещений группы компаний и по местам фактического проживания причастных к совершению уголовного преступления. Изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие торговлю с РФ", — сказано в сообщении.

В данный момент производится досудебное расследование в уголовном производстве по факту пособничества государству-агрессору — ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 23 октября стало известно, что СБУ подозревает бывшего президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в поставках России авиационных двигателей для ударных вертолетов даже после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

31 октября генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что подозреваемый пытался помешать передаче ВСУ вертолетов, находящихся на предприятии. Сотрудники прокуратуры установили, что в феврале Вячеслав Богуслаев распорядился спрятать документацию на авиационную технику и снять лопасти с вертолетов.