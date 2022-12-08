Завод у Вінниці після вторгнення постачав у РФ деталі до військової техніки, — Офіс Генпрокурора

За версією слідства, реалізація продукції здійснювалася через Румунію, Туреччину та Казахстан. Протягом 2022 року українське підприємство експортувало у РФ деталі для комплектування на загальну суму понад 51 млн грн.

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Після повномасштабного вторгнення Росії один із вінницьких машинобудівних заводів продовжив співпрацю з Москвою та постачав деталі, які використовують для ремонту військової техніки. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

За даними слідства, українське підприємство налагодило постачання деталей для комплектування для ремонту та обслуговування машинобудівної галузі РФ. Зокрема, продавалися шестерні, секційні насоси, гідромотори, гідравлічне обладнання, що використовуються у військовій техніці.

Як відбувалася реалізація товару?

Повідомляється, що продукцію у РФ завозили через Румунію, Туреччину та Казахстан, а до схеми залучено низку підконтрольних суб'єктів господарювання. Для обходу фінансових обмежень та виведення безготівкових коштів із Росії використовувалися банківські рахунки, відкриті у ЄС.

Протягом 2022 року українське підприємство експортувало у РФ деталі на загальну суму понад 51 млн грн.

"Правоохоронці провели обшуки за місцем знаходження виробничих потужностей, офісних приміщень групи компаній та за місцями фактичного проживання причетних до скоєння кримінального злочину. Вилучено фінансово-господарські документи, що підтверджують торгівлю з РФ", — сказано в повідомленні.

Наразі провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом пособництва державі-агресору — ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо, що СБУ підозрює колишнього президента підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва у постачанні Росії авіаційних двигунів для ударних вертольотів навіть після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

31 жовтня генпрокурор України Андрій Костін розповів, що підозрюваний намагався завадити передачі ЗСУ гелікоптерів, що знаходяться на підприємстві. Співробітники прокуратури встановили, що у лютому В'ячеслав Богуслаєв розпорядився сховати документацію на авіаційну техніку та зняти лопаті з гелікоптерів.