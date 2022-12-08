"Мясорубка" в Бахмуте: бойцы ВСУ сражаются с наемниками из "ЧВК" и погодными условиями (видео)

По словам украинского военнослужащего из 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Данила, у россиян нет шансов, несмотря на залпы ракет и попытки "забросать мясом" защитников Бахмута.

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Украинские военные удерживают позиции в окопах в районе Бахмута Донецкой области, в то время как российские войска не оставляют попыток захватить полуразрушенный город после ряда унизительных поражений в других частях Украины. Об этом сообщает Sky News.

Битва за Бахмут стала одной из самых ожесточенных в масштабной войне с РФ. Из-за количества погибших ее называют "мясорубкой".

Макс, один из командиров ВСУ поклялся, что российские войска никогда не добьются здесь успеха.

"Они будут нас забрасывать "мясом", мы его уничтожим. Они будут запускать в нас ракеты, мы от ракет спрячемся, а когда они подойдут, мы выйдем и их уничтожим. У них вариантов нет, и шансов нет", — пояснил он.

Макс и другие бойцы 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Данила показали журналистам условия своего фронтового быта и окопы, в которых они защищают Бахмут.

Это сложная работа даже без присутствия вражеского огня, ведь солдатам ВСУ приходится противостоять и погодным условиям.

"Мы на нашей земле, нам нужно защищать нашу землю. Это тяжело, но это нужно", — пояснил солдат Сергей, который копал окоп.

Следы зимы здесь повсюду: снег лежал на промерзшей земле, рядом с окопом с голой ветки дерева свисал покрытый инеем солдатский шлем.

Военным приходится сражаться, есть и спать в холоде, но они знают, что россияне в тех же условиях. Аналитики утверждают, что в интересах обеих сторон попытаться остановить бои до тех пор, пока погодные условия не улучшатся. Но украинцы говорят, что будут продолжать сражаться.

[ + – ] С наступлением холодов укрыться от врага в зеленых насаждениях стало невозможно

"Группа Вагнера"

По данным украинского командования и представителей западных стран, на позициях в районе Бахмута действуют наемники из ЧВК, среди которых много заключенных, которых освободили при условии, что их отправят на войну. И теперь волна за волной россияне продолжают осаждать Бахмут.

Здесь к наемникам из "ЧВК" присоединились регулярные российские силы, которых перебросили из Херсона.

ВСУ платят высокую цену за оборону Бахмута. По словам командира подразделения, за последний месяц он потерял семерых бойцов. Ведь ближайшая российская огневая точка находится в менее чем двух километрах от города.

С наступлением холодов укрыться от врага в зеленых насаждениях стало невозможно. Прежде именно лесистая местность была укрытием от разведывательных дронов противника.

Артиллерийские атаки длятся до получаса, но солдаты к этому привыкли и практические не замечают разрывы снарядов поблизости.

Напомним, что в Бахмуте не осталось целых домов: опубликовано видео города, который ВС РФ штурмуют уже пятый месяц.

Вместе с тем, по оценкам аналитиков, если ВСУ освободят Кременную, захват Бахмута ВС РФ не поможет. Под контролем украинских военных уже находится ключевая автомагистраль, которая ведет из Кременной в Сватово.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ приспосабливают устаревшее советское оружие для обороны Бахмута. Советские прицелы и польские боеприпасы, коммерческие дроны и мессенджеры: Украина стала испытательным полигоном для инновационной войны.