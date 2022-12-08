"М'ясорубка" у Бахмуті: бійці ЗСУ воюють з найманцями з "ПВК" та погодними умовами (відео)

За словами українського військовослужбовця із 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила, росіяни не мають шансів, попри залпи ракет і спроби "закидати м'ясом" захисників Бахмута.

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Українські військові утримують позиції в окопах у районі Бахмута Донецької області, тоді як російські війська не залишають спроб захопити напівзруйноване місто після низки принизливих поразок в інших частинах України. Про це повідомляє Sky News.

Битва за Бахмут стала однією з найзапекліших у масштабній війні з РФ. Через кількість загиблих її називають "м'ясорубкою".

Макс, один із командирів ЗСУ, присягнув, що російські війська ніколи не досягнуть тут успіху.

"Вони закидатимуть нас "м'ясом", ми його знищимо. Вони запускатимуть у нас ракети, ми від ракет сховаємося, а коли вони підійдуть, ми вийдемо і їх знищимо. У них варіантів немає, і шансів немає", — пояснив він.

Макс та інші бійці 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила показали журналістам умови свого фронтового побуту та окопи, в яких вони захищають Бахмут.

Це складна робота навіть без присутності ворожого вогню, адже солдатам ЗСУ доводиться протистояти погодним умовам.

"Ми на нашій землі, нам потрібно захищати нашу землю. Це важко, але це потрібно", — пояснив солдат Сергій, який копав окоп.

Сліди зими тут всюди: сніг лежав на промерзлій землі, поряд з окопом з голої гілки дерева звисав покритий інеєм солдатський шолом.

Військовим доводиться боротися, їсти й спати в холоді, але вони знають, що росіяни за тих самих умов. Аналітики стверджують, що в інтересах обох сторін спробувати зупинити бої доти, доки погодні умови не покращаться. Але українці кажуть, що продовжуватимуть битися.

[ + – ] З приходом холодів сховатися від ворога у зелених насадженнях стало неможливо

"Група Вагнера"

За даними українського командування та представників західних країн, на позиціях у районі Бахмута діють найманці з "ПВК", серед яких багато ув'язнених, яких звільнили за умови, що їх відправлять на війну. І тепер хвиля за хвилею росіяни продовжують брати в облогу Бахмут.

Тут до найманців із "ПВК" приєдналися регулярні російські сили, яких перекинули із Херсона.

ЗСУ платять високу ціну за оборону Бахмута. За словами командира підрозділу, за останній місяць він втратив сімох бійців. Адже найближча російська вогнева точка знаходиться за два кілометри від міста.

З настанням холодів сховатися від ворога у зелених насадженнях стало неможливо. Насамперед саме лісиста місцевість була укриттям від розвідувальних дронів супротивника.

Артилерійські атаки тривають до пів години, але солдати до цього звикли й практично не помічають розриви снарядів поблизу.

Нагадаємо, що в Бахмуті не залишилося цілих будинків: опубліковано відео міста, яке ЗС РФ штурмують уже п'ятий місяць.

Водночас за оцінками аналітиків, якщо ЗСУ звільнять Кремінну, захоплення Бахмута ЗС РФ не допоможе. Під контролем українських військових вже знаходиться ключова автомагістраль, яка веде із Кремінної до Сватового.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ пристосовують застарілу радянську зброю для оборони Бахмута. Радянські приціли та польські боєприпаси, комерційні дрони та месенджери: Україна стала випробувальним полігоном для інноваційної війни.