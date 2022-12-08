В Китае совершил первый полет скоростной дрон-демонстратор Liuxing-260: для чего он нужен

Новинка необходима для тестирования разработок китайской оборонки, например ракетного двигателя или роя дронов.

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В Китае впервые запустили дрон-демонстратор для испытания новых разработок. Об этом сообщает Global Times.

Высокоскростной дрон-демонстратор будут использовать для тестирования новых технологий таких как, искусственный интеллект, лояльный ведомый или рой дронов.

Дрон разработала государственная авиационная промышленная корпорация Китая (AVIC). Разработчики заявили об успешном завершении первого полета. Liuxing-260 запустили в пустыне на северо-западе Китая. Он стартовал со специальной установки. В ходе первого полета дрон-демонстратор провел несколько маневров, включения кружение и "ныряние" в воздухе.

В зависимости от требований заказчика, демонстратор можно оснащать другим двигателем, носовой частью или пилонами для дополнительной нагрузки. Это позволит изучать новые разработки в недорогих полетах. В компании заявляют, что их дрон позволит ускорить разработку новых самолетов и авиаоборудования.

Анонимный военный эксперт заявил, что Liuxing-260 также позволит экономить рабочую силу при проверке новых технологий. Разработка дрона-демонстратора заняла 3 года. Заявляется, что за это время были разработаны промывные технологии, включая турбореактивный двигатель.

Напомним, в США разработали новый дрон-разведчик RQ-28A Quadcopter. Он поможет вести разведку на локальном уровне.

Также в Минобороны Украины заявили, что только за месяц в эксплуатацию ВСУ приняли 7 украинских беспилотников.