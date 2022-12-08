У Китаї здійснив перший політ швидкісний дрон-демонстратор Liuxing-260: для чого він потрібен

Новинка необхідна для тестування розробок китайської оборонки, наприклад, ракетного двигуна або рою дронів.

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У Китаї вперше запустили дрон-демонстратор для випробування нових розробок. Про це повідомляє Global Times.

Високошвидкісний дрон-демонстратор використовуватимуть для тестування нових технологій, таких як штучний інтелект, лояльний ведений або рій дронів.

Дрон розробила державна авіаційна промислова корпорація Китаю (AVIC). Розробники заявили про успішне завершення першого польоту. Liuxing-260 запустили в пустелі на північному заході Китаю. Він стартував зі спеціальної установки. Під час першого польоту дрон-демонстратор провів кілька маневрів, включення кружляння та "пірнання" в повітрі.

Залежно від вимог замовника демонстратор можна оснащувати іншим двигуном, носовою частиною або пілонами для додаткового навантаження. Це дозволить вивчати нові розробки в недорогих польотах. У компанії заявляють, що їхній дрон дозволить прискорити розробку нових літаків і авіаобладнання.

Анонімний військовий експерт заявив, що Liuxing-260 також дозволить заощаджувати робочу силу під час перевірки нових технологій. Розробка дрона-демонстратора зайняла 3 роки. Заявляється, що за цей час було розроблено промивні технології, включаючи турбореактивний двигун.

Нагадаємо, в США розробили новий дрон-розвідник RQ-28A Quadcopter. Він допоможе проводити розвідку на локальному рівні.

Також у Міноборони України заявили, що лише за місяць в експлуатацію ЗСУ прийняли 7 українських безпілотників.