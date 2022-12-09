ВСУ зимой выйдут на линию разграничения 2014 года, а в 2023 — освободят всю Луганщину, — ОВА

Операция по освобождению Луганской области, по словам Сергея Гайдая, будет очень тяжелой, поскольку ВС РФ стянули большое количество личного состава и боевой техники.

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К концу зимы Силы обороны Украины должны выйти на линию разграничения 2014 года, а в течение следующего года — полностью освободить от россиян Луганскую область. Такой прогноз озвучил глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, ВС РФ серьезно подготовились к контрнаступлению Вооруженных сил Украины на Луганском направлении, стянув большое количество личного состава и боевой техники в прифронтовые населенные пункты.

Сергей Гайдай уверен, что операция по освобождению Луганской области будет очень тяжелой. Вместе с этим, руководитель ОВА верит в том, что к концу зимы Силы обороны Украины выйдут на линию разграничения по состоянию на 2014 год, а в течение всего следующего года смогут полностью деоккупировать захваченный россиянами регион.

"Я бы очень хотел, чтобы мы на Новый год зашли в Кременную. Я уверен, что в конце зимы мы можем уже выйти на границы линии разграничения, где была оккупация с 2014 года, и в 2023 освободить всю Луганскую область", — продолжил Гайдай в общении с журналистами и добавил, что военное командование Украины "гораздо умнее и грамотнее", чем их противники из Российской Федерации.

[ + – ] ВСУ в 2023 году могут полностью освободить Луганскую область

Несколькими днями ранее Сергей Гайдай также комментировал ситуацию в оккупированном регионе. По словам главы ОВА, российские оккупанты осуществляют военные преступления и депортируют несовершеннолетних из Луганской области в Чечню для "патриотического воспитания".

Также Сергей Гайдай рассказывал, что украинскому сопротивлению удалось нарушить снабжение ВС РФ на передовой в Луганской области. Благодаря диверсии, которая была осуществлена в городе Счастье, доставка вооружения по железной дороге может замедлиться на 20 суток.