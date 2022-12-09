ЗСУ взимку вийдуть на лінію розмежування 2014 року, а в 2023 — звільнять усю Луганщину, — ОВА

Операція зі звільнення Луганської області, за словами Сергія Гайдая, буде дуже важкою, оскільки ЗС РФ стягнула велику кількість особового складу та бойової техніки.

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До кінця зими Сили оборони України мають вийти на лінію розмежування 2014 року, а протягом наступного року повністю звільнити від росіян Луганську область. Такий прогноз озвучив голова обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, ЗС РФ серйозно підготувалися до контрнаступу Збройних сил України на Луганському напрямку, стягнувши велику кількість особового складу та бойової техніки до прифронтових населених пунктів.

Сергій Гайдай упевнений, що операція зі звільнення Луганської області буде дуже важкою. Водночас, керівник ОВА вірить у те, що до кінця зими Сили оборони України вийдуть на лінію розмежування станом на 2014 рік, а протягом усього наступного року зможуть повністю деокупувати захоплений росіянами регіон.

"Я дуже хотів би, щоб ми на Новий рік зайшли в Кремінну. Я впевнений, що наприкінці зими ми можемо вже вийти на межі лінії розмежування, де була окупація з 2014 року, і в 2023 звільнити всю Луганську область", — продовжив Гайдай у спілкуванні із журналістами і додав, що військове командування України "набагато розумніше та грамотніше", ніж їхні противники з Російської Федерації.

[ + – ] ЗСУ в 2023 році можуть повністю звільнити Луганську область

Декількома днями раніше Сергій Гайдай також коментував ситуацію в окупованому регіоні. За словами голови ОВА, російські окупанти здійснюють воєнні злочини та депортують неповнолітніх із Луганської області до Чечні для "патріотичного виховання".

Також Сергій Гайдай розповідав, що українському спротиву вдалося порушити постачання ЗС РФ на передовий у Луганській області. Завдяки диверсії, яка була здійснена у місті Щастя, доставка озброєння залізницею може сповільнитись на 20 діб.