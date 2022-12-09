Оккупанты в Херсонской области грозятся полностью прекратить оборот гривны до Нового года

Местным жителям приходят сообщения на мобильные телефоны от так называемой "администрации". Украинцам предлагают обменять гривны на рубли в отделениях российских банков.

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Оккупанты в Херсонской области планируют полностью прекратить оборот гривны до Нового года. Сообщения с информацией об этом стали приходить на мобильные телефоны украинцев. Об этом Фокусу рассказали местные жители в захваченном Геническе.

"Уважаемые жители Херсонской области! Информируем вас, что с 1 января 2023 года на территории Херсонской области гривны к оплате больше приниматься не будут", — говорится в сообщении, подписанном VGA (то есть "военно-гражданская администрация").

Как уточняется, после этого все расчеты будут проходить исключительно в рублях.

Украинцам советуют обменять национальную валюту, имеющуюся в наличии, на российские деньги в офисах "Промсвязьбанка".

[ + – ] Жителям Геническа приходит рассылка от VGA

Отказ от гривны: официальная информация

Ранее российские СМИ сообщили, что в соответствии с "федеральными конституционными законами" о российской аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей денежной единицей на этих территориях с 1 января 2023 года будет рубль.

Советник так называемого "губернатора" Херсонской области Александр Малькевич рассказал, что до Нового года украинские деньги на оккупированных землях можно потратить, а после — обменять.

По его словам, после 1 января гривны "не будут изымать или отбирать".

"Ближе к Новому году пойдут фейковые вбросы о том, что гривны будут изымать, отбирать, людей задерживать. Сразу предупреждаем: это не так. При этом поменять гривну придется, власти делают все для максимально комфортного обмена", — прокомментировал оккупант.

В местных пропагандистских пабликах уточняется, что гривны на рубли в оккупированной Херсонской области можно обменять в отделениях двух российских банков — "Промсвязьбанк" и "МРБ-Банк". Они, в частности, работают в городах Геническ и Скадовск, а также поселках Новоалексеевка, Каланчак, Ивановка, Новотроицкое и Нижние Серогозы.

Напомним, оккупанты в захваченном Херсоне еще в июле предупреждали о выводе гривны из оборота. Как уточнялось, россияне ввели рубли на захваченных территориях в конце мая.

В конце октября "замглавы администрации" Херсонской области на тот момент Кирилл Стремоусов, позже разбившийся в ДТП рядом с Геническом, жаловался, что жители Херсона не хотят принимать рубли в качестве оплаты.