Окупанти в Херсонській області погрожують повністю припинити обіг гривні до Нового року

Місцевим мешканцям надходять повідомлення на мобільні телефони від так званої "адміністрації". Українцям пропонують обміняти гривні на рублі у відділеннях російських банків.

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Окупанти в Херсонській області планують повністю припинити обіг гривні до Нового року. Повідомлення з інформацією про це почали надходити на мобільні телефони українців. Про це Фокусу розповіли місцеві жителі у захопленому Генічеську.

"Шановні жителі Херсонської області! Інформуємо вас, що з 1 січня 2023 року на території Херсонської області гривні до оплати більше не прийматимуться", — йдеться у повідомленні, підписаному VGA (тобто "військово-цивільна адміністрація").

Як уточнюється, після цього всі розрахунки відбуватимуться виключно в рублях.

Українцям радять обміняти наявну національну валюту на російські гроші в офісах "Промзв'язокбанку".

[ + – ] Жителям Генічеська надходить розсилка від VGA

Відмова від гривні: офіційна інформація

Раніше російські ЗМІ повідомили, що відповідно до "федеральних конституційних законів" про російську анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей грошовою одиницею на цих територіях із 1 січня 2023 року буде рубль.

Радник так званого "губернатора" Херсонської області Олександр Малькевич розповів, що до Нового року українські гроші на окупованих землях можна витратити, а потім обміняти.

За його словами, після 1 січня гривні "не будуть вилучати чи забирати".

"Ближче до Нового року підуть фейкові вкидання про те, що гривні вилучатимуть, забиратимуть, людей затримуватимуть. Одразу попереджаємо: це не так. При цьому поміняти гривню доведеться, влада робить все для максимально комфортного обміну", — прокоментував окупант.

У місцевих пропагандистських пабліках уточнюється, що гривні на рублі в окупованій Херсонській області можна обміняти у відділеннях двох російських банків — "Промзв'язокбанк" та "МРБ-Банк". Вони, зокрема, працюють у містах Генічеськ і Скадовськ, а також селищах Новоолексіївка, Каланчак, Іванівка, Новотроїцьке та Нижні Сірогози.

Нагадаємо, окупанти в захопленому Херсоні ще в липні попереджали про виведення гривні з обігу. Як уточнювалося, росіяни запровадили рублі на захоплених територіях наприкінці травня.

Наприкінці жовтня "заступник голови адміністрації" Херсонської області на той момент Кирило Стремоусов, який пізніше розбився в ДТП поруч із Генічеськом, скаржився, що жителі Херсона не хочуть приймати рублі як оплату.