Окупанти в Херсонській області погрожують повністю припинити обіг гривні до Нового року
Місцевим мешканцям надходять повідомлення на мобільні телефони від так званої "адміністрації". Українцям пропонують обміняти гривні на рублі у відділеннях російських банків.
Окупанти в Херсонській області планують повністю припинити обіг гривні до Нового року. Повідомлення з інформацією про це почали надходити на мобільні телефони українців. Про це Фокусу розповіли місцеві жителі у захопленому Генічеську.
"Шановні жителі Херсонської області! Інформуємо вас, що з 1 січня 2023 року на території Херсонської області гривні до оплати більше не прийматимуться", — йдеться у повідомленні, підписаному VGA (тобто "військово-цивільна адміністрація").
Як уточнюється, після цього всі розрахунки відбуватимуться виключно в рублях.
Українцям радять обміняти наявну національну валюту на російські гроші в офісах "Промзв'язокбанку".
Відмова від гривні: офіційна інформація
Раніше російські ЗМІ повідомили, що відповідно до "федеральних конституційних законів" про російську анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей грошовою одиницею на цих територіях із 1 січня 2023 року буде рубль.
Радник так званого "губернатора" Херсонської області Олександр Малькевич розповів, що до Нового року українські гроші на окупованих землях можна витратити, а потім обміняти.
За його словами, після 1 січня гривні "не будуть вилучати чи забирати".
"Ближче до Нового року підуть фейкові вкидання про те, що гривні вилучатимуть, забиратимуть, людей затримуватимуть. Одразу попереджаємо: це не так. При цьому поміняти гривню доведеться, влада робить все для максимально комфортного обміну", — прокоментував окупант.
У місцевих пропагандистських пабліках уточнюється, що гривні на рублі в окупованій Херсонській області можна обміняти у відділеннях двох російських банків — "Промзв'язокбанк" та "МРБ-Банк". Вони, зокрема, працюють у містах Генічеськ і Скадовськ, а також селищах Новоолексіївка, Каланчак, Іванівка, Новотроїцьке та Нижні Сірогози.
Нагадаємо, окупанти в захопленому Херсоні ще в липні попереджали про виведення гривні з обігу. Як уточнювалося, росіяни запровадили рублі на захоплених територіях наприкінці травня.
Наприкінці жовтня "заступник голови адміністрації" Херсонської області на той момент Кирило Стремоусов, який пізніше розбився в ДТП поруч із Генічеськом, скаржився, що жителі Херсона не хочуть приймати рублі як оплату.