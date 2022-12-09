"Как четыре Швейцарии": в Украине заминировано 30% территории, — МВД (видео)

По словам замминистра МВД Мэри Акопян, на очистку украинских регионов от взрывоопасных предметов уйдет не менее 10 лет. И даже такой срок в ведомстве называют "амбициозным".

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По состоянию на сегодняшний день в Украине взрывоопасными предметами загрязнено около 30% территории страны. Об этом на брифинге в Киеве рассказала заместитель министра МВД Мэри Акопян.

По ее словам, всего в Украине заминированной считается территория в 174 тыс. квадратных километров.

"Территория загрязненной части Украины на сегодняшний день — это четыре Швейцарии. Это очень демонстративно и ярко говорит о реальной ситуации, с которой мы работаем", — прокомментировала Акопян.

Представительница МВД подчеркнула, что эти цифры постоянно меняются после деоккупации той или иной части Украины.

Как говорит чиновница, саперы ставят перед собой очень амбициозную цель — разминировать загрязненные регионы в течение 10 лет.

"Это кажется много, но для таких видов работ это очень мало. Главное, над чем сегодня мы работаем, — усилить нашу способность двигаться в таких быстрых темпах", — уточнила она.

Подразделения ГСЧС Украины по гуманитарному разминированию обследуют около 70 га территории за сутки. Начиная с 24 февраля, пиротехники ГСЧС в общей сложности обезвредили 30 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 2155 авиационных бомб. Нацполиция, в свою очередь, обследовала 15 тыс. га, изъяла 150 тыс. взрывоопасных предметов и обезвредила 24 тыс.

"Динамика огромная. Если мы будем двигаться такими темпами, то через пару недель сможем задекларировать 500 тыс. обезвреженных взрывоопасных предметов", — резюмировала Акопян.

Напомним, менеджер по делам Европы Майкл Тирре назвал разминирование территории Украины самым сложным вызовом для саперов со времен Второй мировой войны. В связи с этим США планируют предоставить Украине дополнительное оборудование и помощь в подготовке пиротехников.

Ранее Фокус писал, что "Укроборонпром" разработал устройство для разминирования. Устройство, похожее на карандаш, прожигает металл, подрывая мины и боеприпасы.