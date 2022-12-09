"Як чотири Швейцарії": в Україні заміновано 30% території, — МВС (відео)

За словами заступниці міністра МВС Мері Акопян, на очищення українських регіонів від вибухонебезпечних предметів піде щонайменше 10 років. І навіть такий термін у відомстві називають "амбітним".

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На сьогодні в Україні вибухонебезпечними предметами забруднено близько 30% території країни. Про це на брифінгу у Києві розповіла заступниця міністра МВС Мері Акопян.

За її словами, всього в Україні замінованою вважається територія 174 тис. квадратних кілометрів.

"Територія забрудненої частини України на сьогодні — це чотири Швейцарії. Це дуже демонстративно і яскраво говорить про реальну ситуацію, з якою ми працюємо", — прокоментувала Акопян.

Представниця МВС наголосила, що ці цифри постійно змінюються після деокупації тієї чи іншої частини України.

Як каже чиновниця, сапери ставлять перед собою дуже амбітну мету розмінувати забруднені регіони протягом 10 років.

"Це здається багато, але для таких видів робіт це дуже мало. Головне, над чим сьогодні ми працюємо — посилити нашу здатність рухатися в таких швидких темпах", — уточнила вона.

Підрозділи ДСНС України з гуманітарного розмінування обстежать близько 70 га території на добу. Починаючи з 24 лютого, піротехніки ДСНС загалом знешкодили 30 тис. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 2155 авіаційних бомб. Нацполіція, зі свого боку, обстежила 15 тис. га, вилучила 150 тис. вибухонебезпечних предметів та знешкодила 24 тис. га.

"Динаміка величезна. Якщо ми рухатимемося такими темпами, то за кілька тижнів зможемо задекларувати 500 тис. знешкоджених вибухонебезпечних предметів", — резюмувала Акопян.

Нагадаємо, менеджер у справах Європи Майкл Тірре назвав розмінування території України найскладнішим викликом для саперів із часів Другої світової війни. У зв'язку з цим США планують надати Україні додаткове обладнання та допомогу у підготовці піротехніків.

Раніше Фокус писав, що "Укроборонпром" розробив пристрій для розмінування. Пристрій, схожий на олівець, плавить метал, підриваючи міни та боєприпаси.