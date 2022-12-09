76 ракет на борту: в Черном и Азовском морях россияне держат 15 кораблей, — ВМС

В Средиземном море находятся еще 9 боевых кораблей российского флота. Пять из них являются носителями крылатых ракет "Калибр".

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Военно-морской флот ВС РФ содержит на боевом дежурстве в Черном море 13 кораблей и в Азовском море 2 два корабля. Еще 9 российских кораблей находятся в Средиземном море, из них 5 кораблей являются носителями ракет "Калибр". Общий залп вражеских кораблей составляет 76 ракет. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины.

Таким образом враг продолжает контролировать морские коммуникации в данном регионе, однако в Черном и Азовском морях пока не имеет ракетоносцев с "Калибрами" на борту.

Отмечается, что за минувшие сутки в интересах РФ через Керчь-Еникальский пролив к Азовскому морю совершили 34 корабля, из них 12 судов двигались из пролива Босфор; к Черному морю направились 10 судов, из них 3 судна продолжили в движении к Босфорскому проливу.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческих жизней на море (SOLAS) 1974 года, выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России за время военных действий в Украине потерял 15% личного боевого состава. По данным издания "Проект", к началу широкомасштабного вторжения в Украину РФ увеличила численность своего боевого флота в регионе до 58 единиц.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров 7 декабря заявил, что в декабре этого года Украина запустит первый Флот морских дронов, которые будут вести разведку и помогут уничтожать российские корабли. По его словам, на создание такого флота было потрачено 237 миллионов долларов.