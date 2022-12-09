76 ракет на борту: у Чорному та Азовському морях росіяни тримають 15 кораблів, — ВМС

У Середземному морі ще 9 бойових кораблів російського флоту. П'ять із них є носіями крилатих ракет "Калібр".

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Військово-морський флот ЗС РФ має на бойовому чергуванні в Чорному морі 13 кораблів і в Азовському морі 2 кораблі. Ще 9 російських кораблів перебувають у Середземному морі, із них 5 кораблів є носіями ракет "Калібр". Загальний залп ворожих кораблів складає 76 ракет. Про це повідомляє пресслужба ВМС Збройних Сил України.

Так, ворог продовжує контролювати морські комунікації в цьому регіоні, однак у Чорному та Азовському морях поки не має ракетоносців з "Калібрами" на борту.

Зазначається, що за минулу добу на користь інтересів РФ рейс через Керч-Єнікальську протоку до Азовського моря здійснили 34 кораблі, з них 12 суден рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря попрямували 10 суден, з них 3 судна продовжили в русі до Босфорської протоки.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людських життів на морі (SOLAS) 1974 року, включно з системою автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних судах в акваторії Азовського моря", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Чорноморський флот Росії за час воєнних дій в Україні втратив 15% особового бойового складу. За даними видання "Проєкт", на початок широкомасштабного вторгнення в Україну РФ збільшила чисельність свого бойового флоту в регіоні до 58 одиниць.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 7 грудня заявив, що у грудні цього року Україна запустить перший Флот морських дронів, які вестимуть розвідку та допоможуть знищувати російські кораблі. За його словами, на створення такого флоту було витрачено 237 мільйонів доларів.