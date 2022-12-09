Между Крымом и Херсонской областью: Путин решил построить новый город — Сальдо (видео)

Президент РФ распорядился построить город с "правительственным кварталом" на косе Арбатская стрелка, где до войны функционировали базы отдыха и пляжи. Проектные работы уже ведутся, заявил коллаборант.

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Президент России Владимир Путин распорядился построить новый город с так называемым правительственным кварталом на Арбатской стрелке — косе, связывающей Херсонскую область и Крым на северо-востоке от полуострова. Об этом заявил глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо

"Владимиром Путиным принято решение о строительстве на Арбатской стрелке нового правительственного квартала и небольшого города еще одного… То есть это будет еще один новый абсолютно город… Моховик быстро крутится", — сказал коллаборант.

По словам Сальдо, строительство нового города находится на этапе проектных работ. Оккупационный глава региона добавил, что на Арбатской стрелке, где в мирное время работали пансионаты, базы отдыха, пляжи и заведения, будет "и место для работы, и место для отдыха".

"Для молодежи, думаю, это важно", — добавил Сальдо.

Напомним, ранее коллаборант заявлял о планах построить новые населенные пункты на участке Арабатской стрелки, уверяя, что уже разрабатывается "стратегия развития" региона в российской оккупации.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Фокус рассказывал, как живет город Геническ на административной границе с оккупированным Крымом.