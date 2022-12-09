Між Кримом та Херсонською областю: Путін вирішив збудувати нове місто, — Сальдо (відео)

Президент РФ наказав побудувати місто з "урядовим кварталом" на косі Арабатська Стрілка, де до війни функціонували бази відпочинку та пляжі. Проєктні роботи вже ведуться, заявив колаборант.

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Президент Росії Володимир Путін розпорядився побудувати нове місто з так званим урядовим кварталом на Арабатській Стрілці — косі, яка зв'язує Херсонську область та Крим на північному сході півострова. Про це заявив голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.

"Володимир Путін прийняв рішення про будівництво на Арабатській Стрілці нового урядового кварталу та невеликого міста ще одного... Тобто це буде ще одне нове абсолютно місто... Моховик швидко крутиться", — сказав колаборант.

За словами Сальдо, будівництво нового міста знаходиться на етапі проєктних робіт. Окупаційний глава регіону додав, що на Арабатській Стрілці, де у мирний час працювали пансіонати, бази відпочинку, пляжі та заклади, буде "і місце для роботи, і місце для відпочинку".

"Для молоді, гадаю, це важливо", — додав Сальдо.

Нагадаємо, раніше колаборант заявляв про плани збудувати нові населені пункти на ділянці Арабатської Стрілки, запевняючи, що вже розробляється "стратегія розвитку" регіону в російській окупації.

До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фокус розповідав, як живе місто Генічеськ на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.