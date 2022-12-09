"Пожалел, что не начал геноцид раньше": у Зеленского ответили сторонникам компромисса с Путиным

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Кремлю придется освободить территорию Украины и начать уважать международное право.

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Слова Президента России Владимира Путина о том, что полномасштабная война против Украины должна была начаться раньше, подтверждают, что компромиссы с ним невозможны. Кремлю со временем придется вернуться к соблюдению международного права и территориальной целостности Украины. Об этом в своем Twitter написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Путин не сожалеет, что начал геноцид Украины, а сожалеет, что не начал раньше", — сказал представитель ОП.

По словам Подоляка, заявление Путина стало хорошим напоминанием тем, кто выступает за компромисс с Кремлем. В то же время советник главы ОП заверил, что со временем российской стороне придется "принять реалии на земле", вернуться к уважению международного права и территориальных границ Украины образца 1991 года.

Напомним, 9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что полномасштабную война против Украины должна была начаться раньше. Он утверждает, что рассчитывал договориться в рамках Минских соглашений, которые Украина и посредники якобы отказалась исполнять. При этом глава государства-агрессора заявил, что процесс урегулирования ситуации будет сложным и всем ее участникам придется "смириться с реалиями, которые складываются на земле".

Вчера советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для переговоров с Украиной Россия должна быть готовой не только освободить оккупированные территории, но и согласовать график заседаний специального трибунала в Ялте над ответственными за полномасштабное вторжение.