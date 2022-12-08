Ялтинский трибунал: у Зеленского рассказали, чего ожидают от переговоров с РФ

Новое руководство Кремля должно быть готово согласовать график заседаний суда над военными преступниками во временно оккупированном Крыму, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Для переговоров с Украиной Россия должна быть готовой не только освободить оккупированные территории, но и пройти через "трансформацию элит", которые согласуют график заседаний специального трибунала над ответственными за полномасштабное вторжение. Местом проведения суда может быть Крым, в частности, временно оккупированная Ялта. Об этом в своем Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам представителя ОП, сначала РФ должна вывести войска и освободить территории, а затем пройти через трансформацию элит — только после этого возможен конструктивный диалог.

На переговорах должен быть зафиксирован "возврат России к международному праву, размер компенсационных выплат и график заседаний спецтрибунала в Ялте", — добавил Подоляк.

Ранее сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что для завершения полномасштабной войны "переговорный стол" с РФ может и не потребоваться.

"Капитуляцию Путина можно принять и стоя", — написал чиновник, комментируя высказывание экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что война закончится в результате переговоров между Киевом и Москвой.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что в России уже готовятся к поражению в полномасштабной войне.