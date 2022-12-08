Ялтинський трибунал: у Зеленського розповіли, чого очікують від переговорів із РФ

Нове керівництво Кремля має бути готовим узгодити графік засідань суду над воєнними злочинцями в тимчасово окупованому Криму, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Для переговорів із Україною Росія має бути готовою не лише звільнити окуповані території, а й пройти через "трансформацію еліт", які узгодять графік засідань спеціального трибуналу над відповідальними за повномасштабне вторгнення. Місцем проведення суду може бути Крим, зокрема тимчасово окупована Ялта. Про це у своєму Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами представника ОП, спочатку РФ має вивести війська та звільнити території, а потім пройти через трансформацію еліт — лише після цього можливий конструктивний діалог.

На переговорах має бути зафіксоване "повернення Росії до міжнародного права, розмір компенсаційних виплат і графік засідань спецтрибуналу в Ялті", — додав Подоляк.

Раніше сьогодні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що для завершення повномасштабної війни "переговорний стіл" із РФ може й не знадобитися.

"Капітуляцію Путіна можна прийняти й стоячи", — написав чиновник, коментуючи висловлювання ексканцлерки ФРН Ангели Меркель про те, що війна закінчиться внаслідок переговорів між Києвом і Москвою.

Зі свого боку, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що в Росії вже готуються до поразки в повномасштабній війні.