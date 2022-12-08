Росія готується до поразки у війні та мобілізації 17-річних, — ГУР

Неповнолітнім заборонили виїзд з окупованих територій України, щоб вони не змогли уникнути мобілізації, заявив представник розвідки Андрій Юсов.

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У Росії готуються мобілізувати неповнолітніх для відправки до України, а також серйозно розглядають сценарій поразки у війні. Про це у четвер, 8 грудня, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Юсов розповів, що на тлі втрат у війні з Україною в Росії готуються до майбутньої поразки своїх військ і зазначив, що мобілізація в Росії не припиняється", — повідомляє пресслужба ГУР.

Також представник воєнної розвідки заявив, що за даними відомства, на окупованих територіях України 17-річним мешканцям не дозволяють виїхати, щоб вони не уникнули російської мобілізації.

"Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши за кордон. Ця війна торкнеться кожного в Росії, вони повинні зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим і не відійшовши з окупованих територій, не вдасться", — заявив Юсов.

Представник відомства зазначив, що на цей час у РФ спостерігаються ознаки нових, потужніших хвиль, форм, методів та систем військового обліку.

Раніше начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що на прокремлівських каналах у РФ різко змінилася риторика, яка тепер, за його словами, свідчить про підготовку російського суспільства до поразки у війні.

Зі свого боку, аналітики з американського Інституту вивчення війни заявили, що нова хвиля мобілізації у РФ призведе до подальшого переповнення і без того перевантаженого російського апарату формування збройних сил.