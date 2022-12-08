Россия готовится к поражению в войне и мобилизации 17-летних, — ГУР

Несовершеннолетним запретили выезд с оккупированных территорий Украины, чтобы они не смогли избежать мобилизации, заявил представитель разведки Андрей Юсов.

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В России готовятся мобилизовать несовершеннолетних для отправки в Украину, а также всерьез рассматривают сценарий поражения в войне. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Юсов рассказал, что на фоне потерь в войне с Украиной в России готовятся к будущему поражению своих войск и отметил, что мобилизация в России не прекращается", — сообщает пресс-служба ГУР.

Также представитель военной разведки заявил, что, по данным ведомства, на оккупированных территориях Украины 17-летним жителям не позволяют выехать, чтобы они не избежали российской мобилизации.

"Речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав за границу. Эта война коснется каждого в России, они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий, не удастся", – заявил Юсов.

Представитель ведомства отметил, что на данный момент в РФ наблюдаются признаки новых, более мощных волн, форм, методов и систем воинского учета.

Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что на прокремлевских каналах в РФ резко изменилась риторика, которая теперь, по его словам, свидетельствует о подготовке российского общества к поражению в войне.

В свою очередь аналитики из американского Института изучения войны заявили, что новая волна мобилизации в РФ приведет к дальнейшему переполнению и без того перегруженного российского аппарата формирования вооруженных сил.