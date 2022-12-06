Риторика резко изменилась: Буданов заявил о подготовке пропаганды РФ к поражению в войне

По словам начальника ГУР, победа Украины очевидна не только в мире, но и в России. На ТВ уже начали критиковать генералов и руководство.

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Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что в РФ резко изменилась риторика. Общество готовят к поражению. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

По словам военного, Украина уже победила и это понимают все в мире и в нашей стране, в частности. Глобально ничего уже не поменяется, однако сложно будет еще определенный промежуток времени.

"Я думаю, что вы увидели, что за последние три месяца риторика всех кремлевских пропагандистов резко поменялась. Сначала они начали аккуратно критиковать свое руководство, затем высший генералитет, а сейчас они уже дошли до того, что о победе не идет и речи, но все понимают, что это нереально. Проигрыш уже на лицо", — заявил Кирилл Буданов.

Также он добавил, что поражение России — это решенный вопрос. Это очевидно уже и для самих россиян. Сейчас Украина двигается по плану, который ранее озвучивал глава украинской разведки.

Раньше в РФ было всегда два враждующих лагеря: те, кто имеет более либеральные взгляды и те, кто поддерживает диктатуру. Сейчас же речь идет не о том, кто за либералов, а кто за диктатуру, а о том, кто следующим придет к власти. Однако надежды на масштабные протесты в РФ, как резюмировал Буданов, нет: "Россия не такая страна".

Напомним, 15 ноября Буданов показал секретный "черный ящик", который нанес России убытки на миллионы долларов. На него собирают 230 млн гривен.

Ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Путин использует как минимум трех двойников.