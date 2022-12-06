Риторика різко змінилася: Буданов заявив про підготовку пропаганди РФ до поразки у війні

За словами начальника ГУР, перемога України очевидна не лише у світі, а й у Росії. На ТБ вже почали критикувати генералів та керівництво.

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Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що у РФ різко змінилася риторика. Суспільство готують до поразки. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

За словами військового, Україна вже перемогла і це розуміють усі у світі та в нашій країні, зокрема. Глобально нічого вже не зміниться, проте складно буде певний проміжок часу.

"Я думаю, що ви побачили, що за останні три місяці риторика всіх кремлівських пропагандистів різко змінилася. Спочатку вони почали акуратно критикувати своє керівництво, потім вищий генералітет, а зараз вони вже дійшли до того, що про перемогу не йдеться, але всі розуміють, що це нереально. Програш уже очевидний", — заявив Кирило Буданов.

Також він додав, що поразка Росії — це вирішене питання. Це очевидно вже й для самих росіян. Наразі Україна рухається за планом, який раніше озвучував голова української розвідки.

Раніше у РФ було завжди два ворожих табори: ті, хто має більш ліберальні погляди й ті, хто підтримує диктатуру. Наразі йдеться не про те, хто за лібералів, а хто за диктатуру, а про те, хто наступним прийде до влади. Проте надії на масштабні протести у РФ, як резюмував Буданов, немає: Росія не така країна.

Нагадаємо, 15 листопада Буданов показав секретну "чорну скриньку", яка завдала Росії збитків на мільйони доларів. На неї збирають 230 млн гривень.

Раніше начальник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Путін використовує щонайменше трьох двійників.