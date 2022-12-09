"Пошкодував, що не почав геноцид раніше": у Зеленського відповіли прихильникам компромісу з Путіним

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Кремлю доведеться звільнити територію України та почати поважати міжнародне право.

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Слова Президента Росії Володимира Путіна про те, що повномасштабна війна проти України мала розпочатися раніше, підтверджують, що компроміси з ним неможливі. Кремлю згодом доведеться повернутися до дотримання міжнародного права та територіальної цілісності України. Про це у своєму Twitter написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Путін не шкодує, що почав геноцид України, а шкодує, що не почав раніше", — сказав представник ОП.

За словами Подоляка, заява Путіна стала гарним нагадуванням тим, хто виступає за компроміс із Кремлем. Водночас радник голови ОП запевнив, що згодом російській стороні доведеться "прийняти реалії на землі", повернутися до поваги до міжнародного права та територіальних кордонів України зразка 1991 року.

Нагадаємо, 9 грудня президент Росії Володимир Путін заявив, що повномасштабна війна проти України мала розпочатися раніше. Він стверджує, що розраховував домовитись у межах Мінських угод, які Україна та посередники нібито відмовилася виконувати. Водночас глава держави-агресора заявив, що процес врегулювання ситуації буде складним і всім її учасникам доведеться "змиритися з реаліями, що складаються на землі".

Вчора радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для переговорів з Україною Росія має бути готовою не лише звільнити окуповані території, а й узгодити графік засідань спеціального трибуналу у Ялті над відповідальними за повномасштабне вторгнення.