Война с РФ может затянуться на десятилетия из-за статуса Крыма, - The WP

Операция по деоккупации полуострова, как пишет издание, может подтолкнуть Владимира Путина к использованию ядерного оружия.

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Война Украины с РФ может затянуться на десятилетия из-за статуса Крыма, который остается камнем преткновения в противостоянии двух стран. Хотя это и маловероятно, но может быть достигнуто определенное соглашение, которое разрешит проблему с полуостровом, пишет The Washington Post.

Ключевой территорией для обеих стран остается полуостров Крым. Именно здесь в феврале 2014 года началась российско-украинская война аннексией Россией полуострова, которая переросла в полномасштабное вторжение РФ в Украину через 8 лет, в феврале 2022 года. А президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что только возвращение Крыма завершит войну, для президента России Владимира Путина потеря Крыма станет катастрофой. Поэтому Путин дал понять, что любые попытки Украины вернуть себе Крым перейдут красную черту, а этого он не потерпит.

Надежда Украины на возвращение Крыма долгое время казалась несбыточной мечтой, но недавние победы ВСУ внезапно сделали ее правдоподобной и, возможно, опасной. Запад, поддерживая Украину, опасается, что любое военное вторжение Украины в Крым может спровоцировать Путина на решительные действия, вплоть до применения ядерного оружия. Некоторые западные официальные лица надеются, что соглашение о передаче Крыма России может стать основой для дипломатического прекращения войны. Украинцы же отвергают эту идею, а россияне говорят, что не нужно никаких соглашений касательно территории, которая и так им принадлежит, хоть и незаконно.

Стремление Украины вернуть Крым говорит о том, что борьба за полуостров не закончится без боевых действий. После освобождения Херсона, который Москва поклялась сделать навеки российским, бывший президент РФ Дмитрий Медведев пообещал "судный день" в случае любого нападения на Крым. Тем временем Украина разрабатывает подробные планы реинтеграции Крыма, включая высылку тысяч российских граждан, переехавших туда после 2014 года.

Как пишет The Washington Post, отказ любой из сторон отступить от своих притязаний на Крым угрожает превратить эту войну в многолетний конфликт, очень похожий на противостояние в Палестине из-за Западного берега реки Иордан и сектора Газа, или из-за Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией.

Аннексия полуострова Крым в 2014 году была очень популярна в России, и рейтинги Путина взлетели до небес. Однако аннексия была нарушением международного права, и западные страны быстро ввели санкции против России. В течение восьми лет судьба Крыма была омрачена еще и войной на Донбассе. Но Зеленский начал формулировать план деоккупации и реинтеграции Крыма задолго до полномасштабного вторжения России в феврале этого года.

Рори Финнин из Кембриджского университета, Великобритания, считает, что компромисс по Крыму очень маловероятен.

"Идея о том, что Украина каким-то образом должна просто вернуться к статус-кво после 2014 года – это глупости, потому что все, что произойдет, — это еще одна эскалация. Трудно представить, что украинцы будут довольны отказом от этой территории", — говорит Финнин.

Россия также намерена сохранить контроль над Крымом, что вызывает у западных официальных лиц опасения по поводу крайних мер, которые Путин может предпринять, чтобы удержать его.

В недавнем интервью Дэвид Ричардс, бывший начальник штаба британской армии, заявил, что Украина пойдет на риск ядерной войны, чтобы защитить Крым.

"Путин может сделать что-нибудь очень глупое. Он может использовать тактическое ядерное оружие", — заявил Ричардс.

Тем не менее, некоторые западные официальные лица надеются, что соглашение по Крыму может стать ключом к прекращению войны, и заявили, что, по их мнению, Зеленский и его советники были более открыты для потенциальных уступок, чем показывают их заявления.

Во время первоначальных мирных переговоров в марте Киев дал понять, что готов к переговорам о статусе Крыма. Это повышает вероятность того, что Зеленский может иметь в отношении Крыма другие идеи, которые отличаются от идей в отношении других оккупированных Россией территорий Украины, которые, как он настаивает, должны быть возвращены.

"Может быть будет какая-то договоренность по Крыму, должным образом проведенный референдум, возможно, что-то вроде гонконгской сделки, как это было между Великобританией и Китаем, согласно которой Крым будет оставаться в составе России в течение нескольких лет", — говорит Ричардс.

Все-таки многие эксперты считают, что война, которая началась в Крыму, должна там и закончится.

Как уже писал Фокус, партизаны взяли ответственность за поджог казарм ВС РФ в Крыму. В казарме могли находиться от нескольких сотен до нескольких тысяч российских военных.

Также Фокус писал о том, что Россия разместила в Крыму разнообразные виды вооружений, включая "Калибры", истребители и ударные вертолеты.