Війна з РФ може затягтися на десятиліття через статус Криму, — The WP

Операція з деокупації півострова, як пише видання, може спонукати Володимира Путіна до використання ядерної зброї.

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Війна України з РФ може затягтися на десятиліття через статус Криму, який залишається каменем спотикання у протистоянні двох країн. Хоча це і малоймовірно, але може бути досягнуто певної угоди, яка вирішить проблему з півостровом, пише The Washington Post.

Ключовою територією для обох країн залишається острів Крим. Саме тут у лютому 2014 року розпочалася російсько-українська війна анексією Росією півострова, яка переросла у повномасштабне вторгнення РФ в Україну через 8 років, у лютому 2022 року. Президент України Володимир Зеленський наполягає, що тільки повернення Криму завершить війну, для президента Росії Володимира Путіна втрата Криму стане катастрофою. Тому Путін дав зрозуміти, що будь-які спроби України повернути собі Крим перейдуть червону межу, а цього він не зазнає.

Надія України на повернення Криму тривалий час здавалася нездійсненною мрією, але нещодавні перемоги ЗСУ раптово зробили її правдоподібною та, можливо, небезпечною. Захід, підтримуючи Україну, побоюється, що будь-яке військове вторгнення України до Криму може спровокувати Путіна на рішучі дії, аж до застосування ядерної зброї. Деякі західні офіційні особи сподіваються, що угода про передачу Криму Росії може стати основою дипломатичного припинення війни. Українці ж відкидають цю ідею, а росіяни кажуть, що не потрібні жодні угоди щодо території, яка і так їм належить, хоч і незаконно.

Прагнення України повернути Крим говорить про те, що боротьба за півострів не закінчиться без бойових дій. Після звільнення Херсона, який Москва поклялася зробити навіки російським, колишній президент РФ Дмитро Медведєв пообіцяв "судний день" у разі будь-якого нападу на Крим. Тим часом, Україна розробляє докладні плани реінтеграції Криму, включаючи висилку тисяч російських громадян, які переїхали туди після 2014 року.

Як пише The Washington Post, відмова будь-якої зі сторін відступити від своїх домагань на Крим загрожує перетворити цю війну на багаторічний конфлікт, дуже схожий на протистояння в Палестині через Західний берег річки Йордан і сектор Газа, або через Нагірний Карабах між Азербайджаном і Вірменією.

Анексія півострова Крим у 2014 році була дуже популярна у Росії, і рейтинги Путіна злетіли до небес. Однак анексія була порушенням міжнародного права, і західні країни швидко запровадили санкції проти Росії. Протягом восьми років доля Криму була затьмарена ще й війною на Донбасі. Але Зеленський почав формулювати план деокупації та реінтеграції Криму задовго до повномасштабного вторгнення Росії у лютому цього року.

Рорі Фіннін з Кембриджського університету, Великобританія, вважає, що компроміс у Криму дуже малоймовірний.

"Ідея про те, що Україна якимось чином має просто повернутися до статус-кво після 2014 року — це дурниці, бо все, що станеться, — це ще одна ескалація. Важко уявити, що українці будуть задоволені відмовою від цієї території", — Каже Фіннін.

Росія також має намір зберегти контроль над Кримом, що викликає у західних офіційних осіб побоювання щодо крайніх заходів, які Путін може вжити, щоб утримати його.

У недавньому інтерв'ю Девід Річардс, колишній начальник штабу британської армії, заявив, що Україна піде на ризик ядерної війни, щоб захистити Крим.

"Путін може зробити щось дуже дурне. Він може використовувати тактичну ядерну зброю", — заявив Річардс.

Проте деякі західні офіційні особи сподіваються, що угода щодо Криму може стати ключем до припинення війни, і заявили, що, на їхню думку, Зеленський та його радники були більш відкриті для потенційних поступок, ніж показують їхні заяви.

Під час початкових мирних переговорів у березні Київ дав зрозуміти, що готовий до переговорів щодо статусу Криму. Це підвищує ймовірність того, що Зеленський може мати щодо Криму інші ідеї, які відрізняються від ідей щодо інших окупованих Росією територій України, які, як він наполягає, мають бути повернені.

"Можливо, буде якась домовленість щодо Криму, належним чином проведений референдум, можливо, щось на кшталт гонконгської угоди, як це було між Великобританією та Китаєм, згідно з якою Крим залишатиметься у складі Росії протягом кількох років", — каже Річардс.

Все-таки багато експертів вважають, що війна, яка почалася в Криму, має там і закінчиться.

Як уже писав Фокус, партизани взяли відповідальність за підпал казарм ЗС РФ у Криму. У казармі могли бути від кількох сотень до кількох тисяч російських військових.

Також Фокус писав про те, що Росія розмістила у Криму різноманітні види озброєнь, включаючи "Калібри", винищувачі та ударні вертольоти.