В Херсоне мужчина накинулся на военных из-за лозунга "Слава Украине" (фото)

По словам блогера, который рассказал о ситуации в соцсетях, мужчина не знал, что ВСУ деоккупировали Херсон и начал угрожать украинским военным расправой.

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В Херсоне местный житель напал на украинских военных. Об этом написал блогер Андрей Шор на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, конфликт произошел после того, как местный житель в общественном месте услышал от бойцов ВСУ лозунг 2Слава Украине".

После этого мужчина стал угрожать военнослужащим поездкой в так называемую военную российскую комендатуру за "бандеровские лозунги".

Херсонца задержали прохожие. На место инцидента вызвали полицию.

В Комментариях к посту пользователи соцсетей выразили предположения, что нападавший, очевидно, находился в длительном запое. Поэтому информацию об освобождение Херсона от российских оккупантов мог забыть.

[ + – ] Полиция задержала мужчину, который в Херсоне напал на украинских военных

Деоккупация Херсона: что о ней известно

Месяц назад, 11 ноября, украинские военные освободили Херсон от российских оккупантов. В результате успешного контрнаступления, украинские военные смогли оттеснить противника и занять город.

Херсон — это единственный областной центр, который ВС РФ захватили в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

Сейчас ситуация в деоккупированом городе сложная. Есть проблемы с электроснабжением, питьевой водой, мобильной связью и интернетом. Также российские военные постоянно обстреливают Херсон.

Напомним, в Киеве напали на ветерана АТО, который открыто заявил о том, что он гей. Били в пах, и в голову, сломали специальный корсет, который он носил из-за боевого ранения. Также нападавшие оскорбляли ветерана.

Фокус также писал о том, что в Крыму избили военного РФ за символику оккупантов. Захватчика, проходившего лечение в местном санатории, подкараулили возле набережной. Военный вышел погулять в шортах и кепке с символом вторжения в Украину.