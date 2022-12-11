У Херсоні чоловік накинувся на військових через гасло "Слава Україні" (фото)

За словами блогера, який розповів про ситуацію в соцмережах, чоловік не знав, що ЗСУ деоккупували Херсон і почав порожувати українським військовим розправою.

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У Херсоні місцевий мешканець напав на українських військових. Про це написав блогер Андрій Шор на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його словами, конфлікт стався після того, як місцевий житель у громадському місці почув від бійців ЗСУ гасло "Слава Україні".

Після цього чоловік став погрожувати військовослужбовцям поїздкою до так званої військової російської комендатури за "бандерівські гасла".

Херсонця затримали перехожі. На місце інциденту викликали поліцію.

У коментарях до посту користувачі соцмереж висловили припущення, що нападник, очевидно, перебував у тривалому запої. Тому інформацію про визволення Херсона від російських окупантів міг забути.

[ + – ] Поліція затримала чоловіка, який у Херсоні напав на українських військових

Деокупація Херсона: що про неї відомо

Місяць тому 11 листопада українські військові звільнили Херсон від російських окупантів. Внаслідок успішного контрнаступу, українські військові змогли відтіснити супротивника та зайняти місто.

Херсон — єдиний обласний центр, який ЗС РФ захопили під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Нині ситуація у деокупованому місті складна. Є проблеми з електропостачанням, питною водою, мобільним зв'язком та інтернетом. Також російські військові постійно обстрілюють Херсон.

Нагадаємо, у Києві напали на ветерана АТО, який відкрито заявив про те, що він гей. Били в пах, і в голову зламали спеціальний корсет, який він носив через бойове поранення. Також нападники ображали ветерана.

Фокус також писав про те, що у Криму побили військового РФ за символіку окупантів. Загарбника, який проходив лікування у місцевому санаторії, підстерегли біля набережної. Військовий вийшов погуляти у шортах та кепці із символом вторгнення в Україну.