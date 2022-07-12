Носив букву "Z": у Криму побили військового РФ за символіку окупантів

Загарбника, який проходив лікування у місцевому санаторії, підстерегли біля набережної. Військовий вийшов погуляти у шортах та кепці із символом вторгнення в Україну.

У курортному місті Судак на південному сході тимчасово окупованого Криму побили російських військових за одяг із символом "Z". Про це сказав агенції "РИА Новости" так званий радник голови Криму Олег Крючков.

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Цю літеру російські загарбники малюють білою фарбою на військовій техніці, вона перетворилася на символ пов'язаної з Росією повномасштабної війни в Україні.

Окупанта-контрактника, який проходив лікування у місцевому санаторії, побили у районі набережної, уточнив Крючков.

За його словами, на військовослужбовця, який проходив лікування у місцевому санаторії, напали у районі набережної. Військовий написав заяву в поліцію, троє нападників розшукують.

У коментарі російській газеті "Известия" Крючков додав, що побиті окупантів нібито вигукували "пан-українські гасла".

"Справа на особистому контролі глави Криму Аксьонова", — наголосив він.

Одягли шорти та кепки з буквою "Z"

Віцеспікер Мосміськдуми Андрій Медведєв зазначив у Telegram, що військові одягли шорти та кепки із зображенням "Z".

"Саме це не сподобалося групі місцевої молоді. Ті після поранень, так собі бійці, зрозуміло. Хлопці зняли побої. Одного просто сильно побили", — навів подробиці.

[ + – ] Росіяни обклеюють буквою Z машини Фото: Новая газета

Місцевий громадський діяч Олександр Таліпов у Telegram підтвердив, що одного окупанта сильно побили 3 молодих людей, його переслідували до другого КПП військового санаторію.

Фокус раніше писав про початок полювання ФСБ за військкомами в Криму. 7 липня стало відомо про порушення кримінальної справи проти військового комісара Криму Юрія Лимаря за зловживання посадовими повноваженнями й отримання хабара.

Нагадаємо, що ЗС РФ активно готують протиракетну оборону Керченського мосту. У цьому районі раніше бачили велике задимлення.