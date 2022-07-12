Носил букву "Z": в Крыму избили военного РФ за символику оккупантов
Захватчика, проходившего лечение в местном санатории, подкараулили возле набережной. Военный вышел погулять в шортах и кепке с символом вторжения в Украину.
В курортном городе Судак на юго-востоке временно оккупированного Крыма избили российских военных за одежду с символом "Z". Об этом сказал агентству "РИА Новости" так называемый советник главы Крыма Олег Крючков.
Эту букву российские захватчики рисуют белой краской на военной технике, она превратилась в символ развязанной Россией полномасштабной войны в Украине.
Оккупанта-контрактника, проходившего лечение в местном санатории, избили в районе набережной, уточнил Крючков.
По его словам, на военнослужащего, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной. Военный написал заявление в полицию, троих нападавших разыскивают.
В комментарии российской газете "Известия" Крючков добавил, что избившие оккупантов якобы выкрикивали "пан-украинские лозунги".
"Дело на личном контроле главы Крыма Аксенова", – подчеркнул он.
Надели шорты и кепки с буквой "Z"
Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев отметил в Telegram, что военные надели шорты и кепки с изображением "Z".
"Именно это не понравилось группе местной молодежи. Те после ранений, так себе бойцы, понятно же. Парни сняли побои. Одного прямо сильно побили", – привел он подробности.
Местный общественник Александр Талипов в Telegram подтвердил, что одного оккупанта сильно избили 3 молодых человека, его преследовали до второго КПП военного санатория.
Фокус ранее писал о начале охоты ФСБ за военкомами в Крыму. 7 июля стало известно о возбуждении уголовного дела против военного комиссара Крыма Юрия Лымаря за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки.
Напомним, что ВС РФ активно готовят противоракетную оборону Керченского моста. В этом районе ранее видели большое задымление.