Носил букву "Z": в Крыму избили военного РФ за символику оккупантов

Захватчика, проходившего лечение в местном санатории, подкараулили возле набережной. Военный вышел погулять в шортах и кепке с символом вторжения в Украину.

В курортном городе Судак на юго-востоке временно оккупированного Крыма избили российских военных за одежду с символом "Z". Об этом сказал агентству "РИА Новости" так называемый советник главы Крыма Олег Крючков.

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Эту букву российские захватчики рисуют белой краской на военной технике, она превратилась в символ развязанной Россией полномасштабной войны в Украине.

Оккупанта-контрактника, проходившего лечение в местном санатории, избили в районе набережной, уточнил Крючков.

По его словам, на военнослужащего, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной. Военный написал заявление в полицию, троих нападавших разыскивают.

В комментарии российской газете "Известия" Крючков добавил, что избившие оккупантов якобы выкрикивали "пан-украинские лозунги".

"Дело на личном контроле главы Крыма Аксенова", – подчеркнул он.

Надели шорты и кепки с буквой "Z"

Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев отметил в Telegram, что военные надели шорты и кепки с изображением "Z".

"Именно это не понравилось группе местной молодежи. Те после ранений, так себе бойцы, понятно же. Парни сняли побои. Одного прямо сильно побили", – привел он подробности.

[ + – ] Россияне обклеивают буквой Z машины Фото: Новая газета

Местный общественник Александр Талипов в Telegram подтвердил, что одного оккупанта сильно избили 3 молодых человека, его преследовали до второго КПП военного санатория.

Фокус ранее писал о начале охоты ФСБ за военкомами в Крыму. 7 июля стало известно о возбуждении уголовного дела против военного комиссара Крыма Юрия Лымаря за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки.

Напомним, что ВС РФ активно готовят противоракетную оборону Керченского моста. В этом районе ранее видели большое задымление.