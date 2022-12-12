Месяц деоккупации: что изменилось в Херсонской области после освобождения правого берега (видео)

Как рассказывают в ОВА, на освобожденной территории восстановили 112 базовых станций мобильной связи. В регионе продолжаются работы по возобновлению газо-, энерго- и водоснабжения, а также разминированию.

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11 ноября Вооруженные силы Украины освободили Херсон. В целом врага удалось выбить из 226 населенных пунктов Херсонской области, деоккупировав таким образом всю правобережную часть региона. В течение всего прошедшего месяца экстренные службы работали над восстановлением всех коммунальных услуг местному населению. В Херсонской областной военной администрации отчитались, что удалось сделать за этот период.

Как уточняется, в восстановительных работы в регионе задействованы правоохранители, спасатели, саперы, энергетики, волонтеры, международные партнеры и госслужащие ОВА.

"Всех объединила только одна идея — вернуть Херсонщину к нормальной жизни", — прокомментировали в пресс-службе администрации.

Что удалось сделать в Херсонской области за месяц?

Мобильная связь . В регионе возобновили работу 112 базовых и 3 передвижных станции мобильной связи. Из них в самом Херсоне — 62 базовых и 2 передвижных. В Херсонской области сегодня зафиксировано более 120 тыс. абонентов, более 93 тыс. из них — в Херсоне. Также работает 18 общественных точек доступа к wi-fi.

. В регионе возобновили работу 112 базовых и 3 передвижных станции мобильной связи. Из них в самом Херсоне — 62 базовых и 2 передвижных. В Херсонской области сегодня зафиксировано более 120 тыс. абонентов, более 93 тыс. из них — в Херсоне. Также работает 18 общественных точек доступа к wi-fi. Электроснабжение . Над восстановлением света в Херсонской области круглосуточно работают 34 бригады специалистов "Херсоноблэнерго" и энергетики из других регионов, всего 176 рабочих и 63 единицы техники. Сегодня 90% абонентов в областном центре уже со светом. Кроме этого, энергоснабжение восстановлено в 25% освобожденных населенных пунктов.

. Над восстановлением света в Херсонской области круглосуточно работают 34 бригады специалистов "Херсоноблэнерго" и энергетики из других регионов, всего 176 рабочих и 63 единицы техники. Сегодня 90% абонентов в областном центре уже со светом. Кроме этого, энергоснабжение восстановлено в 25% освобожденных населенных пунктов. Водоснабжение восстановлено в 32 деоккупированных населенных пунктах. В Херсоне вода есть у 90% потребителей.

восстановлено в 32 деоккупированных населенных пунктах. В Херсоне вода есть у 90% потребителей. Газоснабжение восстановлено в 52 деоккупированных населенных пунктах, это 60% от общего количества. Специалисты устранили более 3 тыс. повреждений на 900 км сетей.

восстановлено в 52 деоккупированных населенных пунктах, это 60% от общего количества. Специалисты устранили более 3 тыс. повреждений на 900 км сетей. Теплоснабжение . Централизованное отопление в Херсоне восстановили для 867 жилых домов, то есть 75% от общего количества.

. Централизованное отопление в Херсоне восстановили для 867 жилых домов, то есть 75% от общего количества. Разминирование территории . В течение месяца взрывотехники Нацполиции обследовали 386 га территорий и обнаружили 3381 взрывоопасный предмет, 770 из них уничтожили. Пиротехники ГСЧС обследовали 792 га, обезвредили 7704 взрывоопасных предмета.

. В течение месяца взрывотехники Нацполиции обследовали 386 га территорий и обнаружили 3381 взрывоопасный предмет, 770 из них уничтожили. Пиротехники ГСЧС обследовали 792 га, обезвредили 7704 взрывоопасных предмета. Дороги и восстановление переправ . Расчищено 173 км дорог государственного и 311,4 км — местного значения. На дорогах госзначения переправу восстановили возле села Клапая, возле Дарьевки — построили понтонную переправу. На дорогах местного значения проезд искусственными сооружения восстановили на участке Заградовка — Кочубеевка. На участках Калининдорф — Калиновское появилась понтонная переправа, на дороге Кочубеевка – Давыдов Брод сделали временный объезд. Работы на мосту Заречное-Архангельское продолжаются.

. Расчищено 173 км дорог государственного и 311,4 км — местного значения. На дорогах госзначения переправу восстановили возле села Клапая, возле Дарьевки — построили понтонную переправу. На дорогах местного значения проезд искусственными сооружения восстановили на участке Заградовка — Кочубеевка. На участках Калининдорф — Калиновское появилась понтонная переправа, на дороге Кочубеевка – Давыдов Брод сделали временный объезд. Работы на мосту Заречное-Архангельское продолжаются. Эвакуация жителей . Для вывоза людей на безопасную территорию в регионе привлекли 75 автобусов. С этой же целью курсирует поезд Херсон-Киев-Херсон. В настоящее время из Херсонской области вывезено 6 тыс. человек, из них около 600 – это дети.

. Для вывоза людей на безопасную территорию в регионе привлекли 75 автобусов. С этой же целью курсирует поезд Херсон-Киев-Херсон. В настоящее время из Херсонской области вывезено 6 тыс. человек, из них около 600 – это дети. Работа банков . На освобожденной территории к своей работе вернулись 14 банковских отделений и 17 точек самообслуживания клиентов.

. На освобожденной территории к своей работе вернулись 14 банковских отделений и 17 точек самообслуживания клиентов. Почта . В 83 деоккупированных населенных пунктов восстановлена работа "Укрпошты".

. В 83 деоккупированных населенных пунктов восстановлена работа "Укрпошты". Работа продуктовых магазинов. На освобожденной территории функционирует около 100 магазинов. В Херсоне открылось два супермаркета "Сильпо" и 3 — "АТБ".

Напомним, британская разведка оценила шансы повторной оккупации территорий Украины. В Минобороны Великобритании считают, что российские вооруженные силы не способны создать эффективную ударную группу для наступления на освобожденные украинские населенные пункты.

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты в Херсонской области грозятся полностью прекратить оборот гривны до Нового года.