"Цели РФ минимальны": британская разведка оценила шансы повторной оккупации территорий Украины

Сухопутные войска России, по оценкам Минобороны Великобритании, не начнут оперативное продвижение в ближайшие несколько месяцев. Москва может бросить военные силы на захват Донецкой области.

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Российские вооруженные силы не способны создать эффективную ударную группу для повторной оккупации территории Украины. Об этом сказано в разведданных Министерства обороны Великобритании от 12 декабря.

"Стратегия РФ вряд ли достигнет поставленных целей. Крайне маловероятно, что ВС РФ в настоящее время отобьют освобожденные ВСУ районы. Сухопутные войска России вряд ли начнут значительное оперативное продвижение в ближайшие несколько месяцев", — отметили в министерстве.

Разведчики обратили внимание на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова от 8 декабря этого года. По его словам, захватчики будут "освобождать" территории, которые деоккупировали украинские военные во время контрнаступлений.

"Комментарии Пескова предполагают, что нынешние минимальные политические цели войны России остаются неизменными. Москва стремится распространить контроль на всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области", — заметили в британском оборонном ведомстве.

Российское военное командование на данный момент отдаст приоритет продвижению в Донецкой области, подытожили разведчики.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости оккупантов "закрепиться на новых территориях". По его словам, людям нужно "врасти" в российскую действительность.

"Глава" оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил о приказе президента России Владимира Путина построить новый город с "правительственным кварталом" на Арбатской стрелке.

В оккупированной части Херсонской области коллаборанты хотят прекратить оборот гривны до Нового года. С 1 января 2023 года все оплаты хотят осуществлять в рублях.