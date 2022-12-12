"Мета РФ мінімальна": британська розвідка оцінила шанси повторної окупації територій України

Сухопутні війська Росії, за оцінками Міноборони Великобританії, не почнуть оперативного просування протягом кількох місяців. Москва може кинути військові сили на захоплення на Донеччині.

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Російські збройні сили не спроможні створити ефективну ударну групу для повторної окупації території України. Про це йдеться у розвідданих Міністерства оборони Великобританії від 12 грудня.

"Стратегія РФ навряд чи досягне поставленої мети. Вкрай малоймовірно, що ЗС РФ наразі відіб'ють звільнені ЗСУ райони. Сухопутні війська Росії навряд чи почнуть значне оперативне просування в найближчі кілька місяців", — зазначили в міністерстві.

Розвідники звернули увагу на заяву прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова від 8 грудня цього року. За його словами, загарбники "звільнятимуть" території, які деокупували українські військові під час контрнаступів.

"Коментарі Пєскова припускають, що нинішні мінімальні політичні цілі війни Росії залишаються незмінними. Москва прагне поширити контроль на всю Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області", — зазначили у британському оборонному відомстві.

Російське військове командування на цей час віддасть пріоритет просування на Донеччині, підсумували розвідники.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін заявив про необхідність окупантів "закріпитися на нових територіях". За його словами, людям потрібно "врости" у російську дійсність.

"Глава" окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо раніше заявив про наказ президента Росії Володимира Путіна побудувати нове місто з "урядовим кварталом" на Арабатській Стрілці.

В окупованій частині Херсонської області колаборанти хочуть припинити оборот гривні до Нового року. З 1 січня 2023 всі оплати хочуть здійснювати в рублях.