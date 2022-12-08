"Для захисту людей": у Путіна пригрозили Україні повторною анексією областей

Повномасштабна війна, за словами Дмитра Пєскова, може "припинитися завтра" за бажання президента Володимира Зеленського.

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У Кремлі пригрозили Україні повторною окупацією частин Херсонської і Харківської областей. Про це під час пресконференції заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Зокрема він вирішив прокоментувати вчорашню заяву Володимира Путіна про те, що окупація українських територій є значним результатом вторгнення ЗС РФ в Україну.

За його словами, про приєднання нових регіонів не йдеться. Водночас, як стверджує Пєсков, Росія має "звільнити" українські території, які були деокуповані Збройними силами України в процесі масштабних контрнаступів.

"Про це не йдеться. Принаймні, жодних заяв із цього приводу не було. Але все одно на нас чекає багато роботи зі звільнення територій. Ви знаєте, що в низці нових регіонів РФ є окуповані території, які належить звільнити (частини Херсонської та Харківської областей — ред.) Однією з головних цілей СВО, і про це було заявлено президентом 24 лютого, був захист людей, які живуть на південному сході України, які живуть на Донбасі. І в межах захисту цих людей якраз утворились ті території, які були приєднані внаслідок проведених там референдумів", — продовжив Пєсков, погрожуючи повторною окупацією деяких регіонів України.

Ба більше, як повідомив речник Володимира Путіна, повномасштабна війна може завершитися за бажання президента Володимира Зеленського. Пєсков не заперечив, що конфлікт може бути припинено "завтра", але для цього потрібна "політична воля Києва".

Зазначимо, що 7 листопада президент РФ Володимир Путін взяв участь у засіданні ради з прав людини. У процесі свого виступу глава Кремля пригрозив, що повномасштабна війна в Україні може бути тривалою і назвав "значним результатом" вторгнення окупацію українських регіонів.

Крім цього, Володимир Путін вимагав, щоб Україна виплатила репарації за завдану шкоду окупованому Донбасу.