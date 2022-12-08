"Для защиты людей": у Путина пригрозили Украине повторной аннексией областей

Полномасштабная война, по словам Дмитрия Пескова, может "прекратиться завтра" при желании президента Владимира Зеленского.

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В Кремле пригрозили Украине повторной оккупацией частей Херсонской и Харьковской областей. Об этом в ходе пресс-конференции заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В частности, он решил прокомментировать вчерашнее заявление Владимира Путина о том, что оккупация украинских территорий является значимым результатом вторжения ВС РФ в Украину.

По его словам, речи о присоединении новых регионов не идет. Вместе с этим, как утверждает Песков, России предстоить "освободить" украинские территории, которые были деоккупированы Вооруженными силами Украины в ходе масштабных контрнаступлений.

"Об этом речи не идет. По крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые предстоит освободить (части Херсонской и Харьковской областей — ред.). Одной из главных целей СВО, и об этом было заявлено президентом 24 февраля, была защита людей, которые живут на юго-востоке Украины, которые живут на Донбассе. И в рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов", — продолжил Песков, угрожая повторной оккупацией некоторых регионов Украины.

Более того, как сообщил пресс-секретарь Владимира Путина, полномасштабная война может завершиться при желании президента Владимира Зеленского. Песков не исключил, что конфликт может быть прекращен "завтра", но для этого необходима "политическая воля Киева".

Отметим, что 7 ноября президент РФ Владимир Путин участвовал в заседании совета по правам человека. В ходе своего выступления глава Кремля пригрозил, что полномасштабная война в Украине может быть продолжительной и назвал "значимым результатом" вторжения оккупацию украинских регионов.

Помимо этого, Владимир Путин потребовал, чтобы Украина выплатила репарации за причиненный ущерб оккупированному Донбассу.