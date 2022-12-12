Місяць деокупації: що змінилося на Херсонщині після звільнення правого берега (відео)

Як розповідають в ОВА, на звільненій території відновили 112 базових станцій мобільного зв'язку. У регіоні продовжуються роботи з відновлення газо-, енерго- та водопостачання, а також розмінування.

Related video

11 листопада Збройні Сили України звільнили Херсон. Загалом ворога вдалося вибити із 226 населених пунктів Херсонської області, деокупувавши так усю правобережну частину регіону. Протягом усього місяця екстрені служби працювали над відновленням усіх комунальних послуг місцевому населенню. У Херсонській обласній військовій адміністрації відзвітували, що вдалося зробити за цей період.

Як уточнюється, до відновлювальних робіт у регіоні задіяні правоохоронці, рятувальники, сапери, енергетики, волонтери, міжнародні партнери та держслужбовці ОВА.

"Всіх об'єднала лише одна ідея — повернути Херсонщину до нормального життя", — прокоментували у пресслужбі адміністрації.

Що вдалося зробити на Херсонщині за місяць?

Мобільний зв'язок . У регіоні відновили роботу 112 базових та 3 пересувних станції мобільного зв'язку. З них у самому Херсоні — 62 базові та 2 пересувні. У Херсонській області сьогодні зафіксовано понад 120 тис. абонентів, понад 93 тис. із них — у Херсоні. Також працює 18 громадських точок доступу до wi-fi.

. У регіоні відновили роботу 112 базових та 3 пересувних станції мобільного зв'язку. З них у самому Херсоні — 62 базові та 2 пересувні. У Херсонській області сьогодні зафіксовано понад 120 тис. абонентів, понад 93 тис. із них — у Херсоні. Також працює 18 громадських точок доступу до wi-fi. Електропостачання . Над відновленням світла в Херсонській області цілодобово працюють 34 бригади фахівців "Херсонобленерго" та енергетики з інших регіонів, всього 176 робітників та 63 одиниці техніки. Сьогодні 90% абонентів в обласному центрі вже зі світлом. Окрім цього, енергопостачання відновлено у 25% звільнених населених пунктів.

. Над відновленням світла в Херсонській області цілодобово працюють 34 бригади фахівців "Херсонобленерго" та енергетики з інших регіонів, всього 176 робітників та 63 одиниці техніки. Сьогодні 90% абонентів в обласному центрі вже зі світлом. Окрім цього, енергопостачання відновлено у 25% звільнених населених пунктів. Водопостачання відновлено у 32 деокупованих населених пунктах. У Херсоні воду мають 90% споживачів.

відновлено у 32 деокупованих населених пунктах. У Херсоні воду мають 90% споживачів. Газопостачання відновлено у 52 деокупованих населених пунктах, це 60% від загальної кількості. Фахівці усунули понад 3 тис. пошкоджень на 900 км мереж.

відновлено у 52 деокупованих населених пунктах, це 60% від загальної кількості. Фахівці усунули понад 3 тис. пошкоджень на 900 км мереж. Теплопостачання . Централізоване опалення у Херсоні відновили для 867 житлових будинків, тобто 75% від загальної кількості.

. Централізоване опалення у Херсоні відновили для 867 житлових будинків, тобто 75% від загальної кількості. Розмінування території . Протягом місяця вибухотехніки Нацполіції обстежили 386 га територій та виявили 3381 вибухонебезпечний предмет, 770 із них знищили. Піротехніки ДСНС обстежили 792 га, знешкодили 7704 вибухонебезпечні предмети.

. Протягом місяця вибухотехніки Нацполіції обстежили 386 га територій та виявили 3381 вибухонебезпечний предмет, 770 із них знищили. Піротехніки ДСНС обстежили 792 га, знешкодили 7704 вибухонебезпечні предмети. Дороги та відновлення переправ . Розчищено 173 км доріг державного та 311,4 км — місцевого значення. На дорогах держпризначення переправу відновили біля села Клапая, біля Дар'ївки — збудували понтонну переправу. На дорогах місцевого значення проїзд штучними спорудами відновили на ділянці Заградівка – Кочубеївка. На дільницях Калініндорф – Калинівське з'явилася понтонна переправа, на дорозі Кочубеївка – Давидів Брід зробили тимчасовий об'їзд. Роботи на мосту Зарічне-Архангельське продовжуються.

. Розчищено 173 км доріг державного та 311,4 км — місцевого значення. На дорогах держпризначення переправу відновили біля села Клапая, біля Дар'ївки — збудували понтонну переправу. На дорогах місцевого значення проїзд штучними спорудами відновили на ділянці Заградівка – Кочубеївка. На дільницях Калініндорф – Калинівське з'явилася понтонна переправа, на дорозі Кочубеївка – Давидів Брід зробили тимчасовий об'їзд. Роботи на мосту Зарічне-Архангельське продовжуються. Евакуація жителів . Для вивезення людей на безпечну територію у регіоні залучили 75 автобусів. З цією метою курсує поїзд Херсон-Київ-Херсон. Зараз із Херсонської області вивезено 6 тис. осіб, з них близько 600 — це діти.

. Для вивезення людей на безпечну територію у регіоні залучили 75 автобусів. З цією метою курсує поїзд Херсон-Київ-Херсон. Зараз із Херсонської області вивезено 6 тис. осіб, з них близько 600 — це діти. Робота банків . На звільненій території до своєї роботи повернулися 14 банківських відділень та 17 точок самообслуговування клієнтів.

. На звільненій території до своєї роботи повернулися 14 банківських відділень та 17 точок самообслуговування клієнтів. Пошта . У 83 деокупованих населених пунктах відновлено роботу "Укрпошти".

. У 83 деокупованих населених пунктах відновлено роботу "Укрпошти". Робота продуктових магазинів. На звільненій території функціонує близько 100 магазинів. У Херсоні відкрилося два супермаркети "Сільпо" та 3 — "АТБ".

Нагадаємо, британська розвідка оцінила шанси повторної окупації територій України. У Міноборони Великобританії вважають, що російські збройні сили не спроможні створити ефективну ударну групу для наступу на звільнені українські населені пункти.

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти на Херсонщині погрожують повністю припинити оборот гривні до Нового року.