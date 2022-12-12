ВСУ готовятся к новым ракетным ударам ВС РФ по Украине, — Воздушные силы (видео)

После взрывов на аэродромах оккупанты рассредоточили авиацию на других локациях, но угроза новых ударов по Украине не исчезла.

Related video

Вооруженные силы Украины готовятся к отражению новых массированных ракетных ударов ВС РФ. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в распоряжении Кремля еще много различных ракет, с помощью которых они могут обстреливать украинские города.

Более того, как предупреждает Юрий Игнат, Москва не отказывалась от идеи уничтожать объекты гражданской и критической инфраструктуры в Украине. Вместе с этим, украинская армия будет и дальше сбивать российские ракеты, выпущенные в направлении мирных городов.

Угроза новых обстрелов, по словам спикера Командования, никуда не исчезла, а Силы обороны активно готовятся к возможной атаке ВС РФ.

"Противник планов не оставил. Да, мы видим рассредоточение российской стратегической и дальней авиации Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3. После "хлопка", который произошел на этих аэродромах (авиабазы "Энгельс"и "Дягилево" — ред.), они несколько рассредоточили авиацию по другим аэродромам. Но угроза остается, ракеты еще есть. Им все равно нужны определенные паузы для того, чтобы накапливать и планировать свои удары. Поэтому будем готовиться встречать и будем сбивать", — продолжил спикер Командования в эфире телемарафона.

Игнат также обратил внимание, что ВС РФ начали запускать иранские дроны-камикадзе Shahed в направлении Украины с части побережья Азовского моря. Однако, тактика использования беспилотников против украинцев не изменилась.

"Они применяют дроны-камикадзе в соответствии с той обстановкой, которая изменилась на юге страны. Они их начинают применять с других направлений — это восточная часть побережья Азовского моря", — резюмировал Игнат.

[ + – ] ВСУ готовятся к новым ракетным ударам ВС РФ по Украине

Напомним, в конце ноября Юрий Игнат предупреждал о переходе войны с Россией на новый уровень, который несет угрозу для Украины. По словам офицера Воздушных войск ВСУ, россияне начали одновременно с ракетами осуществлять пуск иранских дронов-камикадзе.

Также сообщалось, что в распоряжении России осталось ракет на несколько массированных обстрелов Украины.