ЗСУ готуються до нових ракетних ударів ЗС РФ по Україні, — Повітряні сили (відео)

Після вибухів на аеродромах окупанти розосередили авіацію на інших локаціях, але загроза нових ударів по Україні не зникла.

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Збройні сили України готуються до відбиття нових масованих ракетних ударів ЗС РФ. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, у розпорядженні Кремля ще багато різних ракет, за допомогою яких вони можуть обстрілювати українські міста.

Ба більше, як попереджає Юрій Ігнат, Москва не відмовлялася від ідеї знищувати об'єкти цивільної та критичної інфраструктури в Україні. Водночас, українська армія й надалі збиватиме російські ракети, випущені в напрямку мирних міст.

Загроза нових обстрілів, за словами речника Командування, нікуди не зникла, а Сили оборони активно готуються до можливої атаки ЗС РФ.

"Противник планів не залишив. Так, ми бачимо розосередження російської стратегічної та дальньої авіації Ту-95, Ту-160 і Ту-22М3. Після "бавовни", яка сталася на цих аеродромах (авіабази "Енгельс" та "Дягілєво" — ред.), вони дещо розосередили авіацію по інших аеродромах. Але загроза залишається, ракети ще є. Їм все одно потрібні певні паузи для того, щоб накопичувати і планувати свої удари.

Ігнат також звернув увагу, що ЗС РФ почали запускати іранські дрони-камікадзе Shahed у напрямку України по узбережжю Азовського моря. Проте тактика використання безпілотників проти українців не змінилася.

"Вони застосовують дрони-камікадзе відповідно до тієї обстановки, яка змінилася на півдні країни. Вони їх починають застосовувати з інших напрямків — це східна частина узбережжя Азовського моря", — резюмував Ігнат.

[ + – ] ЗСУ готуються до нових ракетних ударів ЗС РФ по Україні

Нагадаємо, наприкінці листопада Юрій Ігнат попереджав про перехід війни з Росією на новий рівень, який несе загрозу для України. За словами офіцера Повітряних військ ЗСУ, росіяни почали одночасно з ракетами здійснювати пуск іранських дронів-камікадзе.

Також повідомлялося, що в розпорядженні Росії залишилося ракет на кілька масованих обстрілів України.