В разведке рассказали, как отслеживают российские ракеты и помогают военным уничтожать их

По словам заместителя начальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, РФ сейчас атакует Украину ракетами сразу с четырех направлений.

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С осени бомбардировщики РФ изменили свою обычную тактику полетов и у украинских разведчиков есть не больше часа для того, чтобы отследить их маршрут. Об этом рассказал замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью The New York Times.

"Есть около часа после взлета российских бомбардировщиков с базы, чтобы отследить полеты, прежде чем пилоты доберутся до "зоны огня" и запустят ракеты", — объяснил Скибицкий.

По его словам, пилоты бомбардировщиков ВС РФ с октября изменили тактику. Они больше не заходят в воздушное пространство Украины или выбирают такие воздушные маршруты, чтобы избежать поражения ПВО Украины.

Скибицкий также уточнил, что сейчас Россия атакует Украину ракетами с четырех направлений. Это акватория Черного и Каспийского морей, территория РФ и граничащая с Киевской областью территория Республики Беларусь.

Напомним,5 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Избежать еще больших разрушений и жертв среди мирного населения помогли силы ПВО Украины, которые сбили 60 из 70 выпущенных по нашей стране ракет.

Фокус также писал, что после массированной ракетной атаки "Укрэнерго" было вынуждено ввести экстренные отключения электроэнергии из-за прилетов российских ракет по объектам критической инфраструктуры.