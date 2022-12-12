У розвідці розповіли, як відстежують російські ракети та допомагають військовим знищувати їх

За словами заступника начальника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького, РФ зараз атакує Україну ракетами одразу з чотирьох напрямків.

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З осені бомбардувальники РФ змінили свою звичайну тактику польотів і українські розвідники мають не більше години для того, щоб відстежити їхній маршрут. Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю The New York Times.

"Є близько години після зльоту російських бомбардувальників з бази, щоб відстежити польоти, перш ніж пілоти дістануться "зони вогню" і запустять ракети", — пояснив Скібіцький.

За його словами, пілоти бомбардувальників ЗС РФ із жовтня змінили тактику. Вони більше не заходять у повітряний простір України чи обирають такі повітряні маршрути, щоб уникнути ураження ППО України.

Скібіцький також уточнив, що зараз Росія атакує Україну ракетами із чотирьох напрямків. Це акваторія Чорного і Каспійського морів, територія РФ і територія Республіки Білорусь, що межує з Київською областю.

Нагадаємо, 5 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Уникнути ще більших руйнувань та жертв серед мирного населення допомогли сили ППО України, які збили 60 із 70 випущених по нашій країні ракет.

Фокус також писав, що після масованої ракетної атаки "Укренерго" було змушене запровадити екстрені відключення електроенергії через прильоти російських ракет по об'єктах критичної інфраструктури.