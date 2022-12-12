НАТО не будет делать с РФ то, что она делает с Украиной, — Дуда ответил Макрону

По словам президента Польши, НАТО может гарантировать Москве, что с ней не планируют обращаться так же, как она обращается со своими соседями.

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Президент Польши Анджей Дуда ответил на слова французского лидера Эмманюэля Микрона о том, что Запад должен предоставить России гарантии безопасности. Об этом сообщает Sky News.

По словам Дуды, страны НАТО могут гарантировать России, что к ней не будет применяться такой же подход, который она применяет к Украине.

"Что мы, как честные люди, политики, представители НАТО, можем гарантировать РФ, так это то, что с ней не планируют обращаться та же, как она обращается со своими соседями", — заявил президент Польши во время брифинга в Берлине.

Недавно Макрон навлек на себя критику, заявив, что нужно рассмотреть опасения Путина, который боится, что НАТО размещает опасное для РФ оружие у границ.

Он отметил, что это должен быть один из вопросов во время обсуждения темы безопасности союзников и стран-участниц НАТО, а также предоставления гарантий безопасности РФ в "день, когда она вернется за стол переговоров".

Напомним, что ЕС наносит удар по российским СМИ. Новый пакет санкций предполагает заморозку активов и запрет на визы для родственников медиамагната Юрия Ковальчука, который, по сведениям американских СМИ, убедил российского президента начать масштабную войну.

Ранее Фокус сообщал, что РФ потеряла рекордное число генералов в войне с Украиной. Военный аналитик Олег Жданов заявил, что в мировой истории нет данных о подобное количестве погибших офицеров высшего командования в столь непродолжительные строки.