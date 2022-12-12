НАТО не робитиме з РФ те, що вона робить з Україною, — Дуда відповів Макрону

За словами президента Польщі, НАТО може гарантувати Москві, що з нею не планують поводитися так само, як вона поводиться зі своїми сусідами.

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Президент Польщі Анджей Дуда відповів на слова французького лідера Емманюеля Макрона про те, що Захід має надати Росії гарантії безпеки. Про це повідомляє Sky News.

За словами Дуди, країни НАТО можуть гарантувати Росії, що до неї не застосовуватиметься такий самий підхід, який вона застосовує до України.

"Що ми, як чесні люди, політики, представники НАТО, можемо гарантувати РФ, так це те, що з нею не планують поводитися так само, як вона поводиться зі своїми сусідами", — заявив президент Польщі під час брифінгу в Берліні.

Нещодавно Макрон спричинив критику, заявивши, що потрібно розглянути побоювання Путіна, який боїться, що НАТО розміщує небезпечну для РФ зброю біля кордонів.

Він зазначив, що це має бути одне з питань під час обговорення теми безпеки союзників і країн-учасниць НАТО, а також надання гарантій безпеки РФ у "день, коли вона повернеться за стіл переговорів".

Нагадаємо, що ЄС завдає удару по російських ЗМІ. Новий пакет санкцій передбачає заморожування активів і заборону на візи для родичів медіамагната Юрія Ковальчука, який, за даними американських ЗМІ, переконав російського президента розпочати масштабну війну.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ втратила рекордну кількість генералів у війні з Україною. Військовий аналітик Олег Жданов заявив, що у світовій історії немає даних про подібну кількість загиблих офіцерів вищого командування у такі нетривалі терміни.