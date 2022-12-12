"Это нонсенс": РФ потеряла рекордное количество генералов в войне с Украиной, – эксперт

По словам Олега Жданова, в мировой истории нет данных о столь крупных потерях среди высшего командования за настолько короткие строки.

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За время полномасштабной войны в Украине Российская Федерация потеряла 13 генералов, что является рекордным показателем. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

"Мировая история не знала такой массовой ликвидации генералов за столь короткий период. За девять месяцев войны потерять 13 генералов – это нонсенс, это рекорд для Книги Гиннеса", — говорит он.

Эксперт также высказался об общих потерях личного состава РФ в войне с Украиной и ситуации на фронте. В комментарии, зачитываемом Олегом Ждановым, говорится, что российская сторона потеряла около 93 000 военнослужащих.

Жданов отметил, что Российская Федерация также испытывает острую нехватку танков. Он утверждает, на момент начала войны с Украиной Россия имела на вооружении примерно 3500 танков в боевом состоянии. Однако сейчас на российских складах насчитывается около 500 единиц данной техники, вероятно, требующей ремонта.

В связи с возникнувшим дефицитом, в РФ занимаются активным поиском танков Т-72 и Т-62. В частности, россияне обращаются за помощью к Беларуси.

Ранее он также говорил о том, что Российская Федерация отправила на территорию непризнанного Приднестровья сотрудников ФСБ и наемников из "Группы Вагнера".

Эксперт указывает на то, что в Молдове начались масштабные митинги против повышения коммунальных тарифов. По эго мнению, РФ может использовать эту ситуацию, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Еще Фокус писал, что Вооруженные силы Украины успешно нанесли удар по военному объекту ВС РФ в Запорожской области. По данным Генерального штаба ВСУ, в результате атаки российские войска потеряли ранеными около 30 человек, и еще более 10 — убитыми.

Напомним, что в Институте изучения войны сообщили о потерях ВС РФ на Донецком направлении. По словам экспертов, потери российской армии перевешивают любые оперативные преимущества, которые россияне могут получить от взятия Бахмута.