"Це нонсенс": РФ втратила рекордну кількість генералів у війні з Україною, – експерт

За словами Олега Жданова, у світовій історії немає даних про такі великі втрати серед вищого командування за такі короткі терміни.

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За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 13 генералів, що є рекордним показником. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube каналі.

"Світова історія не знала такої масової ліквідації генералів за такий короткий період. За дев'ять місяців війни втратити 13 генералів — це нонсенс, це рекорд для Книги Гіннеса", — каже він.

Експерт також висловився про загальні втрати особового складу РФ у війні з Україною та ситуацію на фронті. У коментарі, який зачитує Олег Жданов, йдеться, що російська сторона втратила майже 93 000 військовослужбовців.

Жданов зазначив, що Російська Федерація також відчуває гостру нестачу танків. Він стверджує, що на момент початку війни з Україною Росія мала на озброєнні приблизно 3 500 танків у бойовому стані. Однак зараз на російських складах налічується приблизно 500 одиниць цієї техніки, яка, ймовірно, потребує ремонту.

У зв'язку з дефіцитом, що виник, в РФ займаються активним пошуком танків Т-72 і Т-62. Зокрема, росіяни звертаються за допомогою до Білорусі.

Раніше він також говорив про те, що Російська Федерація відправила на територію невизнаного Придністров'я співробітників ФСБ та найманців із "Групи Вагнера".

Експерт вказує на те, що в Молдові розпочалися масштабні мітинги проти підвищення комунальних тарифів. На його думку, РФ може використати цю ситуацію, щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Ще Фокус писав, що Збройні сили України успішно завдали удару по військовому об'єкту ЗС РФ у Запорізькій області. За даними Генерального штабу ЗСУ, внаслідок атаки російські війська втратили пораненими майже 30 осіб, і ще понад 10 — убитими.

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни повідомили про втрати ЗС РФ на Донецькому напрямку. За словами експертів, втрати російської армії переважають будь-які оперативні переваги, які росіяни можуть отримати від взяття Бахмута.